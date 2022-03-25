غدا.. محافظة الإسكندرية تشارك في الحدث البيئي العالمي السنوي "ساعة الأرض"

أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة متمثلة في جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، ستشارك غدا السبت، في الحدث البيئي العالمي السنوي "ساعة الأرض"، الذي يشارك فيه معظم دول العالم، بإطفاء الإضاءة لمدة ساعة بدءا من الساعة 8:30 مساء حتى 9:30 مساء، للمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية.



وأضاف المحافظ -في بيان اليوم- أن "ساعة الأرض" يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات لحماية البيئة، ودعوة للجميع للمشاركة والتفاعل مع هذا الحدث المهم، مع ضرورة الالتزام بعدم إطفاء أي أضواء أو أجهزة يترتب عليها أخطار بأي شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة أو الخاصة، مؤكدا أنه لابد على جميع المواطنين أن يضعوا السلامة أولاً قبل اتخاذ أي قرار بإطفاء الأضواء أو الأجهزة الكهربائية.

من جانبه؛ أوضح رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا الدكتور سامح رياض عبدالله، أنه سيتم تنفيذ فاعلية الاحتفال بساعة الأرض‪ بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة، في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وغيرها من الأماكن غير الحيوية، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكانا شهيرا حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة، بما في ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت في نيويورك‪.



جدير بالذكر أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجرى خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس الجاري.