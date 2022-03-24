طلبات إعانة البطالة الأميركية تبلغ أدنى مستوى منذ 1969

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 52 عامًا ونصف العام، في حين يواصل عدد الأميركيين المدرجين على قوائم البطالة التراجع، مما يشير إلى انحسار فائق السرعة للتباطؤ في سوق العمل، وهو ما سيبقي على ارتفاع تضخم الأجور.



وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 28 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 187 ألفا للأسبوع المنتهي في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ 1969.



وقال رئيس الفدرالى الامريكى جيروم باول مطلع هذا الأسبوع، إنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي.

وأضاف باول بأن الاقتصاد وسوق العمل قويان للغاية ويمكنهما تحمل زيادات أسعار الفائدة.