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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب مجلة فلاش..

خالد الصفتي يكشف عن تفاصيل مسلسل كارتوني يعرض في رمضان.. فيديو

الفنان خالد الصفتي
الفنان خالد الصفتي

قال الفنان خالد الصفتي، الرسام والكاتب، وصاحب مجلة “فلاش”، إنه لولا العبقرية التي كانت موجودة في عالم النشر، لما ظهر مسلسل “فلاش”.

 

وأضاف خالد الصفتي، خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن منصة شاهد، من أذكى المنصات التي فطنت لقيمة هذا المسلسل، وأحبهم على هذا الاختيار، مشيرا إلى أن الزمن تغير والمنصات سيطرت، وأصبحت رائجة عن التلفزيون.

 

وتابع الرسام والكاتب، وصاحب مجلة “فلاش”، أنه اشيد بورشة الكتابة التي نفذت الأفكار، وكنت على تواصل معهم، من أجل العمل على إخراج العمل بشكل مبهر. 

 

وأشار خالد الصفتي إلى أن المجتمع الأن تغير بشكل كامل، مؤكدا أن ميزة “فلاش” انها نابعة من المجتمع، في كل شخصية من الشخصيات التي سيتم تقديمها، وكنت أتمنى أن يكون هناك دعم من وزارة الثقافة لهذا العمل

 

وزارة الثقافة أحمد مجدى المنصات الاختيار صدى البلد

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