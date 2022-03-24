برعاية وزارة الرياضة.. انطلاق بطولة مصر الدولية العاشرة لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين

انطلقت اليوم فعاليات بطولة مصر الدولية العاشرة لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين بنادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة بمشاركة فرق من الصحفيين والإعلاميين يمثلون جنسيات ١٤ دولة أوروبية وعربية وإفريقية، وتأتى البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة .

وتستضيف ملاعب نادي الرياضات البحرية بالغردقة مباريات البطولة والتى تستمر على مدار يومي الخميس والجمعة ٢٤ و ٢٥ مارس .



ويشارك فى النسخة العاشرة من البطولة لفيف من رموز الصحافة والاعلام والتى تضم فرقا تمثل كلا من: مصر - أرمينيا- جورجيا - مولدوفا - رومانيا - جامعة سنجور الافريقية الدولية "فريق متعدد الجنسيات للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية".

ومن جانبه، ثمن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى تنوع فعاليات السياحة الرياضية التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، والتى تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين وأبناء الجاليات الأجنبية.

وأكد وزير الرياضة حرص الوزارة على تنفيذ تلك الفعاليات فى المناطق السياحية التى تمتاز بها مصر ترويجاً لها وذلك انطلاقاً من أهمية السياحة الرياضية.

وشدد صبحي على دور الوزارة بمواصلة فعاليات الأحداث الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص بما يساهم في الترويج للسياحة المصرية من خلال ممارسة الرياضة كمحور رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة ، بجانب الأدوار الإيجابية الأخري لتلك الفعاليات والتى يأتى فى مقدمتها ممارسة الرياضة وانتعاش السياحة والترويج لمقومات وإمكانيات الدولة المصرية والتى ظهرت بشكل كبير فى تنظيم العديد من البطولات الدولية سواء على المستوى القاري أو الدولى.



وصرح الدكتور محمود عزت رئيس البطولة بأن نجاح تنظيم البطولة بالإسكندرية منذ نسختها الأولى عام 2014 يمثل إضافة كبيرة للفعاليات الدولية الرياضية والإعلامية والثقافية، كما تمثل أهمية محورية للسياحة المصرية، وخلق انطباع حول الاستقرار الأمني والمجتمعي بما يخدم أهداف الأمن الوطني والقومي.

وتأتي بطولة مصر الدولية العاشرة لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين في إطار تعاون مثمر على مدار الخمس سنوات الماضية مع إدارة السياحة برئاسة احمد عبد الخالق مدير عام الادارة السياحية والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر .

حضر حفل الافتتاح فراج عبد المقصود وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر وهانى حمد عضو مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة ومسئولو شركة سمارت الرياضية.

وانطلقت البطولة بالمباراة الافتتاحية بين فريقي مكتبة الاسكندرية وجامعة سنجور والتى انتهت بثلاثة اهداف مقابل لا شيء لفريق مكتبة الإسكندرية.