استجاب لطلبات الجمهور.. تفاصيل حفل وائل جسار بجامعة مصر.. صور

أحيا النجم وائل جسار حفلا غنائيا كبيرا، مساء اليوم الخميس، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث التقى النجم اللبنانى مع جمهوره فى سهرة طربية خاصة، قدم من خلالها مجموعة من أغانيه التى شكلت علامات فى مشواره الفنى وسط حفاوة بالغة من الحضور وطلبة الجامعة.



وتألق جسار خلال الحفل الذى رفع لافتة "كامل العدد" بمجموعة من روائعه الغنائية القديمة والجديدة وعلى "غريبة الناس"، تفاعل معه الجمهور بترديدها معه، فى حالة سعادة بالغة، ثم قام بغناء "عيان"، و"بتوحشينى وأسألك"، و"جرح الماضي"، و"مشيت خلاص"، و"خلينى ذكرى"، و"مليون أحبك"، و"نسم علينا الهوى" لفيروز، و"ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، وغيرها من الأغنيات التى أشعلت الحفل.



وتفاعل الحضور مع وائل جسار على مدار 3 ساعات متواصلة، حيث لبى "جسار" مطالب الجمهور والذى طالبه بغناء عدد كبير من أغنياته، وحرص المطرب على تحية الحضور، وقام بالنزول من فوق خشبة المسرح لتحية الجمهور والغناء معهم، وقابلوه بالتصفيق الحار والتقاط الصور معه بطريقة "السيلفى".

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