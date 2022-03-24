سميرة عبدالعزيز: الأم سبب رئيسي في أي نجاح يحققه الرجل.. فيديو

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن الأم سبب رئيسي في أي نجاح يحققه الرجل.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نجاح الأم في تربية أبنائها وحياتها الزوجية لا يمنع من تحقيق نجاحها الشخصي في حياتها العملية".

وأشارت: "أحفادي مشغولين دائما بالموبايلات وقلت لهم ما ينفعش ياخذ كل وقتكم ونفسي يرجعوا للقراءة".

وأوضحت: "شعرت بسعادة كبيرة بتكريمي من السيدة انتصار السيسي وكنت فهورة حين قالت لي "مكنتش بنام غير لما أسمع قال الفيلسوف".

وتابعت: "أقوم بالاعتذار عن أي عمل فني لا يقدم شيء مفيد، أو العمل الذي يقدم شيء سيء للمجتمع"، مردفه: "زوجي الراحل محفوظ عبدالرحمن كان يعشق التاريخ وكان حريصا على تقديم كل ما يفيد الوطن في جميع أعماله".

