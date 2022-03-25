رانيا يوسف تبرز جمال ملامحها بمكياج جذاب

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت رانيا يوسف في الصورة مرتدية فستان كات باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها بطريقة عشوائية، مع ميك اب جذاب أبرز جمال ملامحها.



وتنافس الفنانة رانيا يوسف خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2022 بمسلسلها الجديد "عالم تاني"، تأليف اسلام محمود يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

وكشفت رانيا يوسف عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن بوستر العمل الرئيسي وعلقت"#رمضان ٢٠٢٢ في مسلسل "عالم تاني".

مسلسل “عالم تانى” تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.