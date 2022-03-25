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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الربيع بدأ في مصر وهو معروف بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن على مدار هذا الأسبوع نشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، واليوم سيكون الأخير في انخفاضات درجات الحرارة، وستتلاشى فرص الأمطار غدا، وستعاود الشبورة المائية الظهور في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى : "سنشهد تحسنا نسبيا اليوم، مقارنة بما كان الوضع عليه بالأمس، وهناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، لكن مازالت درجات الحرارة منخفضة وأقل من المعدلات الطبيعية لها بنحو 7 إلى 8 درجات، والطقس في فترة النهار سيكون مائلا للبرودة على شمال البلاد ودافئا على جنوب البلاد".

وتابعت: "مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، سيكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، كما أن كميات الأمطار اليوم ستكون أقل من تلك التي شهدناها بالأمس، وتنحصر فقط على السواحل الشمالية، وكل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم، ومجملها لن يكون مؤثرا على أعمال الأنشطة اليومية".

وأوضحت: "اليوم سيشهد اعتدالا في سرعات الرياح على سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيبقى نشاط الرياح فقط على محافظات جنوب البلاد مثل شمال وجنوب الصعيد، وانخفاضات درجات الحرارة تنتهي اليوم، لأن اعتبارا من غدا السبت، سنشهد بداية ارتفاع في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة".
 

 

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية فصل الربيع

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الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

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