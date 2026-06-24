"الدفاع الألمانية" تستبدل مشروع الفرقاطات المتعثر بسفن متخصصة في مكافحة الغواصات

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية إلغاء طلبية لبناء ست فرقاطات من طراز "إف-126"، والتوجه بدلاً من ذلك إلى شراء ثماني سفن حربية أصغر حجماً، مؤكدة بذلك تقارير إعلامية سابقة.

وأفادت الوزارة، في بيان، اليوم /الأربعاء/، بأنها قررت عدم المضي قدماً في بناء ما مجموعه ست فرقاطات من فئة "إف-126".

وأضافت أن القرار جاء استجابة للتأخيرات الكبيرة التي يشهدها المشروع، مشيرة إلى أن الزيادات المتوقعة في التكاليف والمخاطر المرتبطة بتغيير المتعهد الرئيسي للمشروع كانت أيضاً من بين العوامل التي دفعت إلى اتخاذه.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم، كبديل، شراء ثماني فرقاطات من طراز "ميكو"، ستُخصص بصورة رئيسية لمهام مكافحة الغواصات.

وهبطت أسهم مجموعة "راينميتال" الألمانية للصناعات الدفاعية عقب الإعلان عن تغيير الخطط، بعدما أفادت تقارير بأنها كانت تستعد لتولي مشروع "إف-126" من شركة بناء السفن الهولندية "دامن" خلال الربع الثاني من العام.