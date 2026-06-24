لتلطيف الأجواء..لقاء بين روته وترامب اليوم قبل اجتماعات الناتو في يوليو

من المقرر أن يجتمع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الأربعاء، سعياً لتخفيف حدة التوترات بشأن الحرب مع إيران والتهديدات الأمريكية بسحب القوات من أوروبا قبيل قمة قادة الناتو في يوليو في أنقرة.

أثار ترامب، المنتقد الدائم لحلف الناتو والذي وصفه بـ"النمر الورقي"، غضبه بسبب تردد الحلف في دعم الولايات المتحدة في صراع الشرق الأوسط أو المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد انتقد الأسبوع الماضي الحلفاء "المستفيدين مجاناً" خلال اجتماع لحلف الناتو.

وأعلن عن مراجعة مدتها ستة أشهر لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا، والتي قد تسفر عن خفضٍ في القوات الأمريكية.

وجاء ذلك عقب قرار الولايات المتحدة بتقليص نطاق القدرات العسكرية الأمريكية المتاحة للحلف في حالة الأزمات، مما ترك الأعضاء في حيرة من أمرهم بشأن كيفية سد الثغرات.

كان أحد الأدوار الرئيسية لروته منذ انتخاب ترامب في نوفمبر 2024 هو إدارة عداء الرئيس تجاه الحلف ومنع تحول اللحظات المتوترة، بما في ذلك مساعي ترامب لضم جرينلاند، إلى أزمة ممتدة.

