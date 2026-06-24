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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كاتس: قضينا على قادة الحوثيين باستثناء عبد الملك الحوثي

يسرائيل كاتس- وزير الدفاع الإسرائيلي
يسرائيل كاتس- وزير الدفاع الإسرائيلي
هاجر رزق

أفاد يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي بأن إسرائيل تمكنت من القضاء على قادة الحوثيين في اليمن بأكملها، باستثناء زعيمها عبد الملك الحوثي الذي "يختبئ في الأنفاق هربا من الملاحقة".


وقال كاتس إن مصير زعيم الحوثيين محسوم إذا ما غامر بالخروج من مخبئه، مضيفا: "إذا خرج عبد الملك الحوثي إلى الضوء، فسوف يموت"، و ذلك خلال كلمته في مؤتمر "ميوني إكسبو 2026" في تل أبيب.

وتابع: "هذا يعني أن الإمكانية العملياتية قائمة. ولكن لكل عدو، إذا تم القضاء على خامنئي، علي خامنئي، قائد إيران، قائد العالم الشيعي، الرجل الذي أشعل برنامج الإبادة، قضينا عليه. قضينا عليه ونحن لا نسمح لأعداء مثل هؤلاء بالتطور. يجب أن تفهموا، نحن نعمل أيضا ضد إيران، ضد وكلائها الذين سيتضح أنهم أكثر أهمية بكثير مما كان مقدرا".

وأضاف أن هذه الضربة تأتي في إطار السياسة الإسرائيلية الثابتة التي تقوم على عدم السماح لأي عدو بالتطور والتهديد، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل ملاحقة كل من يهدد أمنها أينما كان.

الحوثيين وزير الدفاع الإسرائيلي اليمن عبد الملك الحوثي إيران

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