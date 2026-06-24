التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقما قياسيا صادما ويتحدى قدرات الجسم

في إنجاز غريب أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نجح الألماني أندريه أورتولف في تسجيل رقم قياسي جديد ضمن سجلات موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدما تمكن من تناول أكثر من كيلو وربع من العسل خلال 60 ثانية فقط، في تحدٍ يُعد من أصعب مسابقات الأكل السريع بسبب طبيعة العسل اللزجة وكثافته العالية.

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة

وأثار هذا الإنجاز موجة واسعة من التفاعل، خاصة أن ابتلاع هذه الكمية الضخمة من العسل خلال دقيقة واحدة يبدو مهمة شبه مستحيلة بالنسبة لمعظم الأشخاص، فضلاً عن المخاطر الصحية التي قد ترافق مثل هذه المحاولات، وفقًا لموقع ndtv.

دقيقة واحدة كانت كافية لتحطيم الرقم القياسي

ووفقاً لما وثقته مقاطع فيديو متداولة، جلس أورتولف أمام وعاء كبير مليء بالعسل، وبدأ في التهامه باستخدام ملعقة كبيرة بسرعة مذهلة. وخلال دقيقة واحدة فقط تمكن من استهلاك 1273 جراماً من العسل، أي ما يزيد على كيلو وربع الكيلو جرام، ليضيف رقماً جديداً إلى قائمة إنجازاته غير التقليدية.

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم

ويُعد هذا الرقم من أكثر الأرقام غرابة في مسابقات تناول الطعام، إذ لا يتعلق الأمر بكمية الطعام فقط، بل بصعوبة ابتلاع مادة كثيفة ولزجة مثل العسل بسرعة كبيرة دون التوقف أو التعرض للاختناق.

لماذا يُعتبر هذا التحدي خطيراً؟

التهم كيلو وربع عسل في دقيقة واحدة.. ألماني يحقق رقماً قياسياً صادماً ويتحدى قدرات الجسم

على عكس مسابقات شرب المياه أو المشروبات الخفيفة، يمثل العسل تحدياً استثنائياً بسبب قوامه السميك الذي قد يعيق عملية البلع والتنفس في الوقت نفسه. ويؤكد خبراء التغذية أن تناول كميات كبيرة من السكريات خلال فترة زمنية قصيرة قد يؤدي إلى اضطرابات مفاجئة في مستويات السكر بالدم، فضلاً عن الشعور بالغثيان أو الدوخة.

ورغم هذه المخاطر، نجح أورتولف في إكمال التحدي دون مشكلات واضحة، مستفيداً من سنوات طويلة من التدريب على مسابقات الأكل السريع التي أكسبته قدرة عالية على التحكم في البلع والتعامل مع الكميات الكبيرة من الطعام خلال وقت قياسي.

تجاوز ما يُعرف بـ"صدمة السكر"

من أبرز التحديات التي واجهها حامل الرقم القياسي ما يُعرف اصطلاحاً بـ"صدمة السكر" أو Sugar Rush، وهي حالة تنتج عن دخول كمية كبيرة من السكريات إلى مجرى الدم بشكل مفاجئ، ما قد يسبب شعوراً سريعاً بالإرهاق أو عدم الاتزان لدى بعض الأشخاص.

لكن أورتولف استطاع تجاوز هذا الاختبار الصعب، ليبرهن مجدداً على خبرته الكبيرة في هذا النوع من المنافسات غير المعتادة.

صاحب سجل حافل بالإنجازات الغريبة

ولم يكن هذا الرقم القياسي الأول في مسيرة أندريه أورتولف، إذ يُعرف الألماني القادم من مدينة أوغسبورغ بشغفه بتحطيم الأرقام القياسية المرتبطة بتناول الطعام والشراب.

ويمتلك أورتولف سجلاً طويلاً من الإنجازات غير المألوفة، حيث سبق له تسجيل أرقام قياسية في تناول كميات كبيرة من زبدة الفول السوداني والخردل وأطعمة الأطفال المهروسة والكاتشب خلال دقيقة واحدة فقط.

وتعكس هذه الإنجازات اهتمامه المستمر باختبار حدود قدرة الإنسان على الاستهلاك السريع للطعام، وهو مجال يجذب ملايين المتابعين حول العالم رغم الجدل المتكرر بشأن مخاطره الصحية.

ظاهرة تثير الفضول والجدل

ورغم أن مسابقات الأكل السريع تحظى بشعبية كبيرة في عدد من الدول، فإن الأطباء يحذرون دائماً من تقليد هذه التحديات خارج إطار المنافسات المنظمة، لما قد تسببه من مخاطر تتعلق بالاختناق أو اضطرابات الجهاز الهضمي أو الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر.

ومع ذلك، يواصل أندريه أورتولف جذب الأنظار بأرقامه القياسية الغريبة، مؤكداً أن عالم جينيس ما زال قادراً على تقديم مفاجآت لا تخطر على بال، حتى لو كانت عبارة عن التهام أكثر من كيلو وربع من العسل في دقيقة واحدة فقط.