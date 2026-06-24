ترامب: واشنطن ستشارك في عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ستشارك في عمليات تفتيش المواقع النووية الإيرانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المفاوضات مع إيران في حال تبين تقاضيها رسوما على السفن المارة في مضيق هرمز.



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أبلغت إيران الولايات المتحدة أنه، خلافا للتقارير الكاذبة لا توجد أي رسوم على السفن المارة في هرمز".

وأضاف: "إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة، فستنتهي المفاوضات فورا! بالإضافة إلى ذلك، لم تمنح الولايات المتحدة أي أموال لإيران، ولا تم الإفراج عن أي من أموالها لها".