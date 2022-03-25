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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توشكى: القمح الحالي الأعلى جودة وإنتاجية الفدان تصل لـ3 أطنان.. فيديو

القمح
القمح

أكد المهندس هيثم فوزي رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكى، أنه من المتوقع زيادة إنتاجية فدان القمح هذا القمح، مشيرًا إلى أنه جاري التوسع في إنشاء الصوامع لتخزين محصول القمح، حيث يتم الاستعانة بمراكز البحوث ومعامل الأراضي الزراعية، بهدف الوصول لأفضل المحاصيل والإنتاجية.

وقال المهندس هيثم فوزي رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكى، في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه تم البدء في الاستصلاح بشرق العوينات، وتم التوسع في الفرافرة، على ماسحة 10 آلاف فدان، ووصلنا لمزرعة توشكى بمساحة ضخمة وإنتاجية الفدان الواحد تصل لـ3 أطنان، في المساحة المزروعة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات جارية للتوسع في المساحة الجارية.

وذكر أن معدل إنتاج القمح في مصر يصل لـ10 ملايين طن، وجار العمل للتوسع في مشروعات زراعة القمح في مصر، ونستهدف زيادة الإنتاجية سنويًا مع مرور الوقت.


 

القمح مزرعة توشكى إنتاجية فدان القمح

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