أخبار التوك شو.. عودة سوريا للجامعة العربية وتحذيرات من مادة توضع على الكنافة| تفاصيل

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:



أيمن سالم: الأطباء خفضوا أسعار الكشوفات وقاموا بإعفاء غير القادرين

كشف أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء عن مطالبتهم بعدم زيادة الأسعار في العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة



تنمية الصادرات: لا وجود لأي قرار بمنع استيراد سلعة معينة

قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، تعليقا على شائعة منع استيراء بعض السلع بعد ارتفاع أسعار الدولار، إن مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر بيئة خصبة لنشر الأكاذيب، حيث أنها لا يمكن أن تصبح مصدر لأى معلومات



واشنطن وبروكسل تشكلان فريق عمل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات لإعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن شراكة بينية جديدة بهدف الحدّ من اعتماد دول التكتّل على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا

مصطفى بكري: نتوقع ثبات رغيف الخبر عند 5 قروش بالموازنة الجديدة



قال الإعلامي مصطفى بكري “ أن الناس ماشيه بتكلم نفسها من إرتفاع الأسعار والوضع صعب على الكل وعلى الدولة بسبب أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية وبعض الأسباب الداخلية ”.



سلامة الغذاء تطالب بمحاسبة منتجي المكرونة سريعة التحضير والزيوت النباتية ..فيديو

تحدث الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن إعلان مكرونة سريعة التحضير وكذلك الزيت النباتي



بتخفيض 20%.. رئيس اتحاد الغرف التجارية: إقامة شوادر لبيع السلع الغذائية



قال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم إقامة شوادر لبيع السلع الغذائية بتخفيض يصل إلى 20% على بعض الأنواع.

مصطفى بكري: عودة سوريا للجامعة العربية أول قضايا القمة الرباعية بالأردن| فيديو



قال الاعلامي مصطفى بكري إن اليوم عقدت قمة رباعية مهمة بمدينة العقية الأردنية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي









القومية لسلامة الغذاء توجه نصائح للأمهات بشأن المواد الحافظة

وجه الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة لسلامة الغذاء نصائح للأمهات تخص الحفاظ على صحة أبنائهم





سلامة الغذاء: بعض صانعي الكنافة يستخدمون مادة تسبب الحساسية وتؤثر على المناعة



تحدث الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة لسلامة الغذاء عن مادة الميتاسنفايت "بودره الكنافة" التى يستخدمها صانعو الكنافة.





بايدن: لدينا واجب مقدس بحماية الكبار والأطفال| فيديو



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الأوكراني لديه الكثير من الشجاعة والجرأة