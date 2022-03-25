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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: عودة سوريا للجامعة العربية أول قضايا القمة الرباعية بالأردن| فيديو

صدى البلد

قال الاعلامي مصطفى بكري إن اليوم عقدت قمة رباعية مهمة بمدينة العقية الأردنية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي .

وأضاف مصطفى بكري  مصطفى خلال برنامجه حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد، ان القمه ناقشت 4  قضايا مهمة، والقضية الأولى التواصل الي التوافق على عودة سوريا للجامعة العربية ومشاركتها في القمه المقبلة.

وأضاف بكري أن الاجتماع تناول التشاور الي بناء حلف جديد في المنطقة، ومواجهة التحركات المتسارعة في المنطقة حول الحرب الروسية الاوكرانيه والموقف الامريكي والاتفاق على أن يكون موقفا توافقيا عربيا في هذا الإطار. 

وكشف بكري ان الاجتماع تناول ايضا  الي بحث القضايا التي سيناقشها الاجتماع الذي سيعقد في تل أبيب الاثنين القادم بحضور أمريكا والإمارات والبحرين والكيان الصهيوني. 

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني مصطفي الكاظمي محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد الكيان الصهيونى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عودة سوريا للجامعة العربية

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