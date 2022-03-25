تنمية الصادرات: لا وجود لأي قرار بمنع استيراد سلعة معينة

قالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، تعليقا على شائعة منع استيراء بعض السلع بعد ارتفاع أسعار الدولار، إن مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر بيئة خصبة لنشر الأكاذيب، حيث أنها لا يمكن أن تصبح مصدر لأى معلومات.

وأضافت ميرفت سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن المصدر الصحيح هو البنك المركزى المصري أو اتحاد بنوك مصر أو البنوك نفسها، موضحة أن العالم منذ بدء جائحة كورونا يمر بظروف غير طبيعية، إلا أن مصر استطاعت فى تلك الظروف أن تحافظ بمنتهي القوة على الأسعار، وكانت مثال للعالم كله، بسبب توجهات الحكومة والقرارت الرشيدة والمبادرات التي قدمها البنك المركزى.

وتابعت أن الحكومة والبنك المركزي المصري يعملان على حماية مقدرات الدولة والحفاظ على المواطن، لافتة إلى أن مصر حققت نجاح كبير فى تحقيق الإصلاح الإقتصادي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه يتم الإعلان عن القرارات الهامة عن طريق الجهات المصرية، متابعة أنه لايوجد أي قرار بمنع إستيراد سلع معينة خلال الفترة الحالية.