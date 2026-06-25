3 وصفات مميزة.. طريقة عمل العاشورا المصرية

في يوم عاشوراء2026، نستعرض لكم طريقة عمل العاشورا بعدة طرق مختلفة وسهلة وسريعة التحضير، حيث تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل العاشورا مكتوبة وطريقة عمل العاشورا بالكريم شانتيه..

طريقة عمل العاشورا بالخطوات





مكونات العاشورا





- كوب من قمح البليلة (قمح مقشر).



- لتر ونصف إلى 2 لتر من الحليب.



- كوب من السكر (أو حسب الرغبة).



- 3 ملاعق كبيرة من النشا.



- ملعقة صغيرة من الفانيليا لتعزيز القوام الكريمي (اختياري).



- ملعقة كبيرة قشطة.



- 2 ملعقة كبيرة كريم شانتيه بودرة.



للتزيين



- مكسرات مشكلة (فول سوداني، بندق، لوز)، زبيب، جوز هند، وقرفة مطحنة.





طريقة عمل العاشورا مكتوبة

- يُغسل القمح جيداً ويُنقع في ماء مغلي لمدة ساعتين على الأقل (أو طوال الليل)، ثم يُسلق في ماء وفير على النار حتى تتفتح حباته تماماً ويصبح طرياً.

- وفي وعاء خارجي، يُذاب النشا والكريم شانتيه في القليل من الحليب البارد، وفي قدر على النار، يُوضع باقي الحليب والسكر حتى يغلي، ثم يُضاف إليه القمح المسلوق.

- يُسكب خليط النشا المذاب تدريجياً على الحليب والقمح مع التحريك المستمر والسريع لتجنب التكتل، ثم تُضاف الفانيليا والقشطة، ويُترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 3 دقائق حتى تحصلي على قوام كريمي .

- تُرفع حلوى عاشورا من على النار، وتُصب في أطباق التقديم، وتُترك لتبرد قليلاً ثم تُزين بالمكسرات.

طريقة العاشوراء نادية السيد

مقادير عمل العاشورا

كوب كبيرة من القمح المقشر

3 أكواب من الماء

نصف كوب من السكر

2 ملعقة كبيرة من الزبيب

طبق مكسرات مشكل من البندق والفستق واللوز والصنوبر.

كوب من جوز الهند حسب الرغبة.

طريقة عمل العاشورا نادية السيد

الخطوة الأولى وضع القمح في ماء لمدة ليلة.

يوضع القمح في وعاء به 2 كوب ماء.

يوضع 2 ملعقة من النشا في كوب لبن بارد ويذوب جيدا، ثم يضاف إلى القمح.

يضاف اللبن البارد إلى القمح مع التقليب المستمر إلى أن يصبح الخليط ثقيل.

يوضع السكر مع الزبيب وجوز الهند على القمح مع التقليب المستمر.

وأخيرا يوضع خليط العاشورا في كأس التقديم ويزين بالمكسرات المشكلة حسب الرغبة، ويمكن وضعه في الثلاجة على أن يقدم بارد، ويمكن أيضا تقديمه ساخن.

طريقة عمل عاشورا بالكريم شانتيه؟

كوب قمح مسلوق بنسبة 90%.

لتر حليب كامل الدسم، ويمكن استخدام حليب نصف دسم، ولكن لن يؤدي إلى نفس الطعم الغني، وهو أساس طريقة عمل العاشورا في المنزل.

3 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

نصف كوب ماء.

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

نصف كوب سكر ناعم أو خشن حسب المتوفر.

كيس فانيليا بودرة أو سائلة.

كيس كريم شانتي خام.

للتزيين أو للحصول على طعم أغنى:

قشطة بلدي

مكسرات مشكلة صحيحة «بندق، كاجو، فستق، زبيب، جوز هند».



طريقة عمل العاشورا بالكريم شانتيه