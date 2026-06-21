في 15 دقيقة.. طريقة عمل البسبوسة زي المحلات

يشتهي الجميع تناول حلويات سهلة وسريعة، ولا يختلف أثنان على طعم البسبوسة المرملة، فهي من الحلويات الشرقية الأصلية لكن لها بعض الأسرار كي تحصلي على طريقة عمل البسبوسة زي المحلات، وهناك عدة طرق لتحضيرها منها طريقة عمل البسبوسة بالزبادي و طريقة عمل البسبوسة بالسميد والقشطة، ومقادير بسيطة للحصول على بسبوسة مميزة لا تُقاوم.

طريقة عمل البسبوسة

مكونات البسبوسة



- كوبان سميد.

- كوب سكر.

- كوب زبادى.

- نصف كوب سمنة أو زبدة مذابة.

- جوز هند مبشور.

- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- رشة ملح.

- كوبان سكر.

- كوب ماء.

- عصير ليمون.

- فى وعاء عميق، يخلط السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج باودر ورشة الملح.

- يضاف الزبادى والسمنة المذابة، ويقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس.

- يترك الخليط ليرتاح قليلًا حتى يتشرب السميد السوائل.

- يصب الخليط فى صينية مدهونة، ويفرد بالتساوى.

- تدخل الصينية إلى فرن ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا.

- يحضر الشربات بغلى السكر مع الماء ثم إضافة عصير الليمون.

بعد خروج البسبوسة من الفرن، يصب عليها الشربات الساخن وتترك لتتشرب جيدًا.

طريقة عمل البسبوسة زي المحلات مكتوبة؟

المقادير



٢ كوب سميد بسبوسة (بدون إضافات)

كوب سمنة دافئة (يفضل سمنة بلدي)

كوب سكر

كوب حليب دافئ

٢ ملعقة كبيرة جوز هند ناعم (اختياري)

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز أو شربات ثقيل



مكونات الشربات:

١.٥ كوب سكر

١.٥ كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة سمنة بلدي (اختياري)



طريقة التحضير



١. الخطوة الأهم (البث): في وعاء، اخلطي السميد مع السمنة الدافئة باستخدام أطراف أصابعكِ حتى تتغلف كل حبات السميد بالسمن جيداً ويصبح قوامها رملياً.

٢. تجهيز الخليط السائل: في كسرولة على النار، ضعي الحليب، السكر، وعسل الجلوكوز، وقلبي حتى يذوب السكر فقط دون أن يسخن الخليط كثيراً.

٣. الدمج: صبي خليط الحليب فوق السميد، وقلبي المكونات برفق وبأطراف الأصابع حتى تتجانس فقط (التقلب الكثير يجعلها جافة).

٤. الخبز: ادهني صينية (مقاس ٢٨ أو ٣٠) بالسمن أو الطحينة، وافردي الخليط بها بالتساوي.



٥. أدخلي الصينية إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ مئوية، واتركيها حتى تحمر الأطراف، ثم شغلي الشواية ليصبح الوجه ذهبياً.

٦. الشربات: أثناء خبز البسبوسة، اخلطي مكونات الشربات واتركيها تغلي على النار لمدة ٥ دقائق، ثم أضيفي الفانيليا والسمن.

٧. التشريب: أخرجي البسبوسة وهي ساخنة جداً من الفرن، واسكبي عليها الشربات الساخن



طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

مقادير البسبوسة بالزبادي

3 أكواب من دقيق السميد.

2 ملعقة جوز الهند.

1 كوب زبادي بلدي كبير.

1/2 ملعقة بيكنج بودر.

3/4 كوب سمن.

3/4 كوب سكر.

مكونات شربات البسبوسة

2 كوب سكر.

2 كوب ونصف ماء.

نصف ليمونة.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

ضعي السميد والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء سويا مع التقليب، وسخني الفرن جيدا على حرارة مرتفعة.

ضعي وعاء به السمن على النار للتسخين ولكن لا تصل للغليان، ثم ضعي عليها الزبادي و السكر مع التقليب ليذوب تماما.

ضعي السمن على خليط السميد مع التقليب حتى ينعم الخليط معك، ثم قومي بدهن صينية بقليل من السمن.

صُبِّي كمية البسبوسة في الصينية وضعيها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما.

أعِدِّي الشربات عن طريق وضع وعاء على النار به السكر والماء مع التقليب، واتركيه حتى يغلي ثم اعصري عليه الليمون واتركيه يغلي حتى يعقد الشربات ويكون جاهزا.

اسكبي الشربات المغلي على البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرة، وقومي بتغطيتها حتى تبرد ثم قدميها.

طريقة عمل البسبوسة زي المحلات



المقادير :

كوب الا ربع سكر

كوب حليب دافي

نص كوب سمنة سايحة

معلقه كبيره ونص عسل

نص معلقه صغيره بيكنج بودر

٢ كوب سميد بسبوسه

نص كوب جوز الهند

رشة ملح

مقادير الشربات :

كوب ونص سكر

كوب ونص ماء

معلقه كبيره عسل جلوكوز

عصير نص لمونه

طريقة عمل البسبوسة المرملة