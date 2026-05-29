زي المحلات بالمقادير.. طريقة عمل الرواني هشة ولذيذة بالمنزل

تعد طريقة عمل الرواني زي المحلات من أكثر الوصفات المطلوبة لدى الكثير من الأمهات لتحضيرها للأسرة بمذاق رائع ولذيذ، حيث أوضحت الشيف أميرة شنب العديد من التفاصيل الخاصة بالرواني، إذ أنها خليط بين البسبوسة والكيكة، نظرا لتحضيرها بالدقيق الأبيض والسميد، مشيرة إلى أنها يمكن تحضيرها بجوز الهند أو بدونه، لذا تهتم الأمهات بالاطلاع على أفضل طريقة عمل الرواني خطوة بخطوة.

مقادير عمل الرواني

يبرز سؤال عن مقادير عمل الرواني في أذهان الكثير من الأمهات عند التفكير في عمل الرواني، حيث تختلف المكونات على حسب كل وصفة، لكن هناك بعض المقادير الأساسية في الكثير من الوصفات، والتي جاءت كالتالي:

- 4 بيضات.

- كوب دقيق سميد.

- كوب دقيق أبيض.

- كوب سكر.

- كوب زبادي.

- نصف كوب زيت.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الرواني زي المحلات

تعتمد طريقة عمل الرواني زي المحلات للشيف نادية السيد على عدد من الخطوات البسيطة التي لا تستغرق وقتا عند تحضيرها، حيث تعتمد على بعض المكونات غير المكلفة، حيث يتم تحضير الشربات في البداية، ثم تحضير الرواني، من خلال:

- تحضير شربات الرواني قبل عمل كيكة الرواني من خلال وضع وعاء على النار.

- ضعي 3 كوب من السكر في الوعاء، ثم أضيفي 3 ملاعق من الماء وقلبيهم جيدا.

- مع بدء غليان الماء والسكر، اعصري نسف ليمونة واستمري في التقليب.

- ارفعي الشربات من على النار، وابدئي في عمل كيكة الرواني من خلال تحضير طبق متوسط الحجم.

- ضعي 3 بيض في الطبق، ثم أضيفي كوب من السكر مع تقليبهم جيدا.

- أنزلي على المكونات بكوب من الزيادي، ثم أضيفي كوب الزيت.

- قلبي جميع المكونات حتى يتماسكوا بشكل جيد حتى يختفي أثر السكر.

- أضيفي كوب من دقيق البسبوسة + كوب من جوز الهند وقلبيهم في المكونات.

- انخلي 2 كوب من الدقيق + بيكنج بودر على المكونات الموجودة داخل الطبق.

- ضعي 2 علبة من الفانيليا السائلة وواصلي التقليب، ثم ادهني صينية التسوية مقاس 22*22.



- أنزلي بخليط الكيك، وقم بتوزعيه بشكل جيد، وأدخليها بدرجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق.

- قومي لتقليل درجة الحرارة على الرواني لـ 180، واتركيها لمدة 30-35 دقيقة.

- بعد انتهاء التسوية، ضعي الشربات على الرواني، واتركيها حتى تهدأ.

- تقطيع الرواني إلى قطع كما يمكن إضافة حبة من جوز الهند وتقديمها لأسرتك.

طريقة عمل الرواني في الخلاط

تتم طريقة عمل الرواني في الخلاط من خلال النقاط التالية:

- أحضري الخلاط ثم أضيفي 3 بيض + ظرفين من الفانيليا.

- أنزلي بكوب من السكر على المكونات الموجودة داخل الخلاط.

- أضيفي كوب من الزيت على المكونات داخل الخلاط، ثم أنزلي بكوب من الزبادي.

- اخلطي كافة المكونات داخل الخلاط جيدا، ثم افصلي الخلاط وأضيفي جوز الهند.

- استمري في خلط المكونات داخل الخلاط لمدة دقيقتين وضعيه في طبق منفصل.

- أضيفي المواد الجافة على الخليط مثل (كوب وربع من الدقيق + كوب من السميد + ملعق صغيرة من البيكنج بودر).



- ابشري قطعة من البرتقال على الخليط وواصلي التقليب، ثم ادهني الصينية بالسمنة.

- أضيفي حبة من الدقيق داخل الصينية، ثم أضيفي الخليط داخل الصينية.

- ادخلي صينية الرواني داخل الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 حتى تستوي بشكل كامل.