حلويات العيد.. طريقة عمل الكيكة بجيلي الفراولة

في ثاني أيام عيد الأضحى، يشتهي الجميع تناول حلويات سهلة وسريعة وخاصة كيكة الفراولة، باعتبارها مميزة وتشبه الجاتوه ويحبها الكبار والصغار، ويمكن تعلم طريقة عمل الكيكة بجيلي الفراولة للحصول على كيكة اسفنجية وهشة باللون الأحمر تنال إعجاب ضيوفك، وباستخدام باكيت جيلي واحد فقط.

طريقة عمل كيكة بالجيلي

مقادير كيكة الفراولة

كوب سكر

كوب زيت

كوب ونصف حليب ساخن

3 بيضة

فانيليا

باكيت جيلي بطعم الفراولة

2 كوب دقيق

ملعقة نشا

ملعقة بيكنج باودر

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة بالجيلي

في الخلاط ضيفي باكيت الجيلي أولاً ثم ضيفي له كوب ونصف حليب ساخن

ضيفي كوب سكر مع الخليط وشغلي الخلاط واتركيه ثلاث دقائق حتى يذوب السكر والجيلي تماماً

بعدها ضيفي 2 بيضة والفانيليا على الخليط واستكملي الخفق حتى تتجانس المكونات وبذلك يكون الخليط السائل الأحمر جاهزاً

في بولة عميقة انخلي 2 كوب دقيق وضيفي لها ملعقة نشا وملعقة كبيرة كيك شيف ورشة ملح

ضيفي الخليط السائل على الخليط الجاف

قلبي المكونات لمدة دقيقة حتى يختفي الدقيق وتحصلي على قوام الكيكة الكثيف

صبي الخليط في قالب مدهون بالزيت

اخرجعي فقاعات الهواء من الخليط باستخدام عود خشبي

ادخلي الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 واتركيها لمدة 30 دقيقة

طريقة عمل كيكة بالفراولة

ما هي مقادير كيك الفراولة ؟

الكيك:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب لبن رائب أو حليب

1 كوب فراولة مقطعة إلى قطع صغيرة

لصوص الفراولة:

1 كوب فراولة مقطعة

1/4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

للتزيين:

شرائح فراولة

طريقة عمل كيكة الفراولة

