قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وادي دجلة يتصدر مجموعة تفادي الهبوط بثنائية أمام طلائع الجيش بالدوري
نقلت ملايين المواطنين.. السكة الحديد تعلن انتظام رحلات القطارات بالمحافظات في ثاني أيام العيد
خارجية الاحتلال تقرر قطع علاقاتها بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة
في ثاني أيام عيد الأضحى.. الذهب يرتفع 50 جنيها بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم
الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟
انهيار جزئي لعقار بالمنوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر
الصحة: تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات عبر مبادرات 100 مليون صحة
حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر
2119 حالة طوارئ و4018 تحليلا طبيا.. نشاط مكثف بمستشفيات قصر العيني خلال العيد
مدرب بورنموث السابق يهدد مستقبل آرني سلوت في ليفربول
ثابت في محلات الصاغة.. الذهب في السعودية يسجل 472 ريالا
خدعة جهنمية.. سر بسيط يحميك من شراء الذهب المغشوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حلويات العيد.. طريقة عمل الكيكة بجيلي الفراولة

كيكة بالفراولة
كيكة بالفراولة
رشا عوني

في ثاني أيام عيد الأضحى، يشتهي الجميع تناول حلويات سهلة وسريعة وخاصة كيكة الفراولة، باعتبارها مميزة وتشبه الجاتوه ويحبها الكبار والصغار، ويمكن تعلم طريقة عمل الكيكة بجيلي الفراولة للحصول على كيكة اسفنجية وهشة باللون الأحمر تنال إعجاب ضيوفك، وباستخدام باكيت جيلي واحد فقط.

طريقة عمل كيكة الفراولة طبقات بالكريمة

طريقة عمل كيكة بالجيلي 

 

مقادير كيكة الفراولة 

 

كوب سكر

كوب زيت

كوب ونصف حليب ساخن

3 بيضة

فانيليا

باكيت جيلي بطعم الفراولة

2 كوب دقيق

ملعقة نشا

ملعقة بيكنج باودر

رشة ملح

طريقة عمل كيكة الفراولة

طريقة عمل الكيكة بالجيلي

 

في الخلاط ضيفي باكيت الجيلي أولاً ثم ضيفي له كوب ونصف حليب ساخن 

ضيفي كوب سكر مع الخليط وشغلي الخلاط واتركيه ثلاث دقائق حتى يذوب السكر والجيلي تماماً

بعدها ضيفي 2 بيضة والفانيليا على الخليط واستكملي الخفق حتى تتجانس المكونات وبذلك يكون الخليط السائل الأحمر جاهزاً

في بولة عميقة انخلي 2 كوب دقيق وضيفي لها ملعقة نشا وملعقة كبيرة كيك شيف ورشة ملح

ضيفي الخليط السائل على الخليط الجاف

قلبي المكونات لمدة دقيقة حتى يختفي الدقيق وتحصلي على قوام الكيكة الكثيف

صبي الخليط في قالب مدهون بالزيت

اخرجعي فقاعات الهواء من الخليط باستخدام عود خشبي

ادخلي الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 واتركيها لمدة 30 دقيقة

كيكة الفراولة طبقات من السعادة سهلة وسريعة بحجم عائلي والطعم من الاخر - YouTube

 

طريقة عمل كيكة بالفراولة

 

ما هي مقادير كيك الفراولة ؟

 

الكيك:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 كوب لبن رائب أو حليب

1 كوب فراولة مقطعة إلى قطع صغيرة

STRAWBERRY CAKE 🍰 , كيكة الفراولة بشكل جديد 🙂‍↔️🍓, جرّبتوها؟؟؟, للاستفسار والطلب احكونا على الرقم: 062221455 , #yarascorner #strawberrycake #explore , #كيكة #كيكة_الفراولة #الاردن #كيك

لصوص الفراولة:

1 كوب فراولة مقطعة

1/4 كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

للتزيين:

شرائح فراولة

طريقة عمل كيكة الفانيليا بالكريمة وطبقة جيلي الفراولة – صحيفة البلاد
طريقة عمل كيكة الفراولة

طريقة عمل كيكة الفراولة

 

  • سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية. ادهني صينية خبز بالزبدة ورشيها بالدقيق.
  • في وعاء، اخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح.
  • في وعاء آخر، اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط كريميًا.
  • أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر، مع الخفق حتى يتجانس بعد كل إضافة.
  • أضيفي الفانيليا.
  • أضيفي خليط الدقيق بالتناوب مع اللبن الرائب أو الحليب، بدءًا وانتهاءً بخليط الدقيق.
  • أضيفي الفراولة المقطعة وقلبي برفق.
  • صبي الخليط في الصينية واخبزيه لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يخرج عود أسنان نظيفًا عند إدخاله في المنتصف.
  • اتركي الكيكة لتبرد تمامًا.
  • لتحضير صوص الفراولة، ضعي الفراولة والسكر وعصير الليمون في قدر على نار متوسطة.
  • اتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق، ثم اهرسيه باستخدام شوكة أو خلاط يدوي.
  • اتركي الصوص يبرد تمامًا قبل استخدامه.
  • صبي صوص الفراولة فوق الكيكة وزينيها بشرائح الفراولة.
طريقة عمل الكيكة طريقة عمل الكيكة بالجيلي طريقة عمل كيكة بالفراولة طريقة عمل كيكة هشة مقادير كيكة الشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

سعر الذهب

تراجع عيار 21.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

تركي آل الشيخ

رقم قياسي .. تركي آل الشيخ يعلق على إيرادات 7 Dogs أول أيام العيد

التصالح في مخالفات البناء

العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

فاركو

فاركو يفوز على الإسماعيلي 2-1 في ختام بطولة الدوري

مصر والسنغال

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال اليوم في كأس أمم إفريقيا للناشئين

غرام أسامة لاعبة مودرن سبورت

لتدعيم فريق السيدات.. الزمالك يعلن التعاقد مع غرام أسامة لاعبة مودرن سبورت

بالصور

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد