كيكة القهوة والشوكولاتة مع الكريم كراميل من الحلويات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيكة القهوة والشوكولاتة مع الكريم كراميل.

مقادير كيكة القهوة والشوكولاتة مع الكريم كراميل



● ٤ بيض

● فانيلا

● ٢ كوب دقيق

● ١ ملعقة صغير بيكنغ صودا

● ١ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

● ٢/٣ كوب كاكاو

● ٢ ملعقة صغيره قهوة سريعة الذوبان

● ١/٢ ١ كوب سكر

● ٢٠٠ جرام زبدة

● ١/٢ ١ كوب ماء مغلي

للوجه

● ٢ عبوة كريم كراميل

● ٤ كوب حليب

● ١ علبة قشطة

● ١٥ حبة بسكوت شاي مطحون



للتشريب

● حليب بالشوكولاتة



للوجه :

● شوكلاتة مبشورة

● فراولة



طريقة تحضير كيكة القهوة والشوكولاتة مع الكريم كراميل



يخفق السكر والزبدة

يضاف البيض والفانيليا ويخفقوا جيدا

يضاف الدقيق والكاكاو والبيكينج باودر والبيكينج صودا

تذوب القهوة في الماء المغلي

يضاف للخليط ويخلطوا جيدا

يوضع الخليط في قالب كيك ويخبز في الفرن

يرفع اللبن مع بودرة الكريم كراميل على النار مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام سميك

تضاف القشطة والبسكوت ويخلطوا جيدا

تسقى الكيكة باللبن بالشوكولاتة

يضاف خليط الكريم كراميل

ويدخل الثلاجة حتى يتماسك

تزين بالشوكولاتة المبشورة والفراولة

وتقدم باردة