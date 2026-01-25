بدل ما ترميه.. طريقة عمل مربى قشر البرتقال بأسهل الخطوات

مربى قشر البرتقال من الوصفات الأقتصادية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لذيذ.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مربى قشر البرتقال، وفق الخطوات التالية:

مقادير مربى قشر البرتقال

● 1 كيلو قشر برتقال

● قشر 2 ثمرة يوسفي

● 1 كيلو سكر

● 3 كوب عصير برتقال

● 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة تحضير مربى قشر البرتقال



يقطع قشر البرتقال واليوسفي شرائح ويسلق في الماء فى إناء على النار

يوضع السكر فى إناء على النار ليتكرمل

يضاف عصير البرتقال للسكر ويقلب كل الخليط

يصفى قشر البرتقال واليوسقى ويضاف لخليط عصير البرتقال والسكر

يضاف عصير الليمون

يقلب الخليط ويترك على النار حتى الحصول على القوام المطلوب.