حلو صيفي بارد.. طريقة عمل كريم كراميل بالبسكوت

مع ارتفاع درجات الحرارة وليالي الصيف الساخنة، يشتهي الجميع تناول حلويات باردة وسريعة، خاصة مع انتشار تلمرالوصفات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبحث الأمهات عن حلويات باردة بدون فرن وسريعة التحضير لسهرات الصيف، ومنها طريقة عمل كريم كراميل بالبسكوت ، وهي وصفة غير مكلفة ولا تتجاوز تكلفة مكوناتها 100 جنيها.

مكونات كريم كراميل بالبسكوت

2 باكيت كريم كراميل جاهز

لتر من الحليب

3 أكياس من البسكوت السادة

نصف كوب سكر

طريقة عمل كريم كراميل بالبسكوت

قومي اولا بتسخين الحليب حتي يغلي

في الخلاط ضيفي البسكوت السادة مع السكر و بوردة الكريم كراميل

ثم اسكبي الحليب الساخن على المكونات

واخفقي المقادير جيدا في الخلاط حتي تحصلي على قوام كريمي ناعم وكثيف

اسكبي الخليط في أطباق صغيرة او أكواب تقديم او صينية بايركس متوسطة الحجم

ادخليه الثلاجة حتي يتماسك لمدة ساعة

وعند التقديم ، زيني السطح بكيس الكراميل المرفق مع العبوة او شرائح الموز او صوص شيكولاتة حسب الرغبة .

طريقة عمل كريم كراميل في البيت

كوب سكر



1/4 كوب ماء



4 كوب حليب



4 بيض



1 كوب سكر



1 ملعقة شاي فانيليا



طريقة عمل الكريم الكراميل في البيت

تحضير الكراميل:



في قدر على نار متوسطة، ذوبي السكر في الماء حتى يصبح لونه ذهبي ثم اسكبي الكراميل في قاع كؤوس الكراميل واتركيه يبرد.



تحضير الخليط:

في وعاء، اخفقي البيض وأضفي الحليب والسكر، واستمري في الخفق حتىتمتزج المكونات جيداً.

ثم أضفي فانيليا واستمري في الخفق حتى تحصلي على خليط متجانس.

• بعد ذلك صبي خليط الكراميل في كؤوس الكراميل التي تحتوي على الكراميل المبرد.



ضعي كؤوس الكراميل في صينية مائيةمملوءة بالماء لنصف ارتفاع كؤوس الكراميل.

ثم ضعي الصينية في فرن محمى مسبقاً عند 160 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 45-60 دقيقة أو حتى يتم تجميد الكريم كراميل. اتركي الكريم كراميل ليبرد تمامًا، ثم ضعيه في الثلاجة لفترة زمنية.

قبل التقديم، قلب الكريم كراميل برفق على طبق التقديم ثم قدمه.

طريقة عمل كريم كراميل نادية السيد

مكونات الكريم كراميل

كوب إلا ربع سكر.

ربع كوب ماء.

12 مكعب جنبة كريمي.

6 بيضات.

ملعقة كبيرة فانيليا بودر أو سائلة.

علبة حليب محلى مكثف.

علبة حليب مبخر.



خطوات عمل الكريم كراميل للشيف نادية السيد