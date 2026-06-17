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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حلو صيفي بارد.. طريقة عمل كريم كراميل بالبسكوت

طريقة عمل كريم كراميل
طريقة عمل كريم كراميل
رشا عوني

مع ارتفاع درجات الحرارة وليالي الصيف الساخنة، يشتهي الجميع تناول حلويات باردة وسريعة، خاصة مع انتشار تلمرالوصفات بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبحث الأمهات عن حلويات باردة بدون فرن وسريعة التحضير لسهرات الصيف، ومنها طريقة عمل كريم كراميل بالبسكوت ، وهي وصفة غير مكلفة ولا تتجاوز تكلفة مكوناتها 100 جنيها.

مكونات كريم كراميل بالبسكوت 

2 باكيت كريم كراميل جاهز

لتر من الحليب

3 أكياس من البسكوت السادة 

نصف كوب سكر 

طريقة عمل كريم كراميل بالبسكوت 

قومي اولا بتسخين الحليب حتي يغلي 

في الخلاط ضيفي البسكوت السادة مع السكر و بوردة الكريم كراميل 

ثم اسكبي الحليب الساخن على المكونات 

واخفقي المقادير جيدا في الخلاط حتي تحصلي على قوام كريمي ناعم وكثيف

اسكبي الخليط في أطباق صغيرة او أكواب تقديم او صينية بايركس متوسطة الحجم 

ادخليه الثلاجة حتي يتماسك لمدة ساعة

وعند التقديم ، زيني السطح بكيس الكراميل المرفق مع العبوة او شرائح الموز او صوص شيكولاتة حسب الرغبة . 

طريقة عمل كريم كراميل في البيت  

كوب سكر


1/4 كوب ماء


4 كوب حليب 


4 بيض


1 كوب سكر


1 ملعقة شاي فانيليا

طريقة عمل الكريم الكراميل في البيت  

تحضير الكراميل:
 

  1.  في قدر على نار متوسطة، ذوبي السكر في الماء حتى يصبح لونه ذهبي ثم اسكبي الكراميل في قاع كؤوس الكراميل واتركيه يبرد. 

     تحضير الخليط: 
     
  2.  في وعاء، اخفقي البيض وأضفي الحليب والسكر، واستمري في الخفق حتىتمتزج المكونات جيداً. 
     
  3.  ثم أضفي فانيليا واستمري في الخفق حتى تحصلي على خليط متجانس. 
         • بعد ذلك صبي خليط الكراميل في كؤوس الكراميل التي تحتوي على الكراميل المبرد. 

     
  4.  ضعي كؤوس الكراميل في صينية مائيةمملوءة بالماء لنصف ارتفاع كؤوس الكراميل. 
     
  5. ثم ضعي الصينية في فرن محمى مسبقاً عند 160 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 45-60 دقيقة أو حتى يتم تجميد الكريم كراميل. اتركي الكريم كراميل ليبرد تمامًا، ثم ضعيه في الثلاجة لفترة زمنية. 
     
  6.  قبل التقديم، قلب الكريم كراميل برفق على طبق التقديم ثم قدمه.

طريقة عمل كريم كراميل نادية السيد

مكونات الكريم كراميل

  • كوب إلا ربع سكر.
  • ربع كوب ماء.
  • 12 مكعب جنبة كريمي.
  • 6 بيضات.
  • ملعقة كبيرة فانيليا بودر أو سائلة.
  • علبة حليب محلى مكثف.
  • علبة حليب مبخر.
  •  

خطوات عمل الكريم كراميل للشيف نادية السيد

  • تبدأ طريقة عمل الكريم كراميل للشيف نادية السيد بتحضير صوص الكراميل، حيث وضع الماء والسكر في وعاء.
  • وتنصح الشيف نادية بعمل الكراميل في وعاء ستانلس حتى يظهر لون الكراميل فيه بسهولة.
  • ارفعي خليط الماء والسكر على النار بدون تقليب نهائيا ولكن امسحي أطراف الوعاء بفرشاة مبللة بالماء.
  • اتركي صوص الكراميل على نار متوسطة مائلة للهادئة وبعد مرور عدة دقائق سيبدأ الكراميل في التلون.
  • يجب رفع صوص الكراميل وهو باللون الذهبي الخفيف حيث يستكمل نضجه وتلونه حتى بعد رفعه من على النار.
  • ارفعي صوص الكراميل واتركيه جانبا حتى يهدأ لحين تحضير خليط الكريم كراميل نفسه.
  • أخفقي الجبنة الكريمي في بولة بمضرب كهربائي حتى تنعم تماما ثم أضيفي لها البيض واحدة تلو الأخرى.
  • وأثناء إضافة البيض يتم الخفق الكهربائي حتى يختفي البيض تماما في الجبنة ثم أضيفي له الفانيليا.
  • ضعي الحليب المحلى المكثف على خليط البيض والجبنة ثم ضعي الحليب المبخر وقلبي المكونات بالمضرب اليدوي.
  • استمري في تقليب خليط الكريم كراميل حتى ينعم تماما وتنصح الشيف نادية بعدم التقليب في هذه الخطوة بمضرب كهربائي.
  • والآن صفي خليط الكريم كراميل بواسطة مصفاة ذات ثقوب ضيقة لتحصلي على خليط ناعم حريري بدون تكتلات.
  • صبي خليط الكريم كراميل في وعاء معدني، صينية أو قالب مدهونة بصوص الكراميل، ثم ضعي الكريم كراميل في صينية مملوءة بالماء المغلي.
  • لابد أن يصل الماء المغلي إلى مستوى نصف صينية الكريم كراميل تقريبا، ثم أدخلي الكريم كراميل إلى الفرن.
  • يجب تسوية الكريم كراميل في الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 50 دقيقة حتى يتماسك القوام.
  • أخرجي الكريم كراميل من الفرن وبعد أن يهدأ أدخليه إلى الثلاجة لمدة ساعتين، ثم اقلبيه على طبق التقديم.
  • تنصح الشيف نادية السيد بوضع وعاء الكريم كراميل في ماء ساخن لمدة 3 دقائق قبل قلبه حتى يذوب صوص الكراميل الموجود في القاع.
  • قطعي الكريم كراميل إلى مثلثات حلوى شهية وقدميها بألف هنا مكس رائع بين التشيز كيك والكريم كراميل.
طريقة عمل كريم كراميل حلويات باردة طريقة الكريم كراميل وصفات سهلة وسريعة حلويات بدون فرن

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