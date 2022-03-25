القومية لسلامة الغذاء توجه نصائح للأمهات بشأن المواد الحافظة

للحفاظ على صحة الأبناء

وجه الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة لسلامة الغذاء نصائح للأمهات تخص الحفاظ على صحة أبنائهم.

وقال منصور خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، إنه تم وضع قواعد فنية للضوابط الغذائية، مؤكدا أهمية البعد عن استخدام المعلبات الغذائية التى تحتوى مكونات جافة قدر الإمكان واستخدامها فى أضيق الحدود.

مكونات جافة

وأوضح رئيس الهيئة لسلامة الغذاء، أنه تم إعدام 80 طنا من المعلبات الغذائية التى تحتوى على مواد جافة أكثر من المسموح باستخدامها.

وأكد رئيس الهيئة لسلامة الغذاء، على أهمية غسل الخضروات والفاكهة لإزالة المواد الجافة.