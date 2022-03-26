عاجل
التموين تبدأ اليوم تطبيق عقوبة مخالفة سعر رغيف الخبز الحر .. أبرز مانشيتات صباح البلد | فيديو «ناموسيات» جديدة تكافح «الملاريا» في تنزانيا الرئيس الأمريكي يلتقط سيلفي ويتناول البيتزا مع القوات الأمريكية في بولندا..صور آلام البطن عند المراهقين .. التسمم الغذائي والحساسية والقولون العصبي أهم الأسباب ... تجنب الأطعمة الحمضية أثناء عسر الهضم.. شرب الكثير من الماء والغذاء الغني بالألياف أفضل سبيل للوقاية إغلاقات تاريخية لأسواق الخليج.. والثلاثيني المصري يحقق أعلى مكاسب في 6 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العراقي يحاول اليوم للمرة الثانية انتخاب رئيس الجمهورية

العراق
العراق

يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسةً من المقرر أن ينتخب فيها رئيساً للجمهورية، في محاولة هي الثانية، تأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية. وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.


ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني.

ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزاباً بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

وبعد فشل الجلسة الأولى، ثمّ تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.
 

العراق.. رئيس البرلمان يزور إيران في زيارة رسمية غداً

العراق.. تفويج أكثر من 200 ألف معتمر إلى الأراضي المقدسة

العراق رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية البرلمان العراقي انتخاب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

السعودية.. قرار جديد بشأن مساجد المملكة

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

موضوعات متعلقة

السيسي يلتقي العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء العراق بالعقبة

المغرب: اتفاقيات مع العراق لإعادة العالقين والمحتجزين بسجونها

ترشيحاتنا

روسيا تعمل على خطة للتحقق من الحالة الفنية لإحدى وحداتها في المحطة الفضائية الدولية

تفوق عربي.. نتائج مباريات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم

مركز سقارة: تنظيم 5 دورات تدريبية يستفيد منها 144 موظفا من المحليات

دعاء لهداية الأبناء وصلاح أحوالهم.. تبحث عنه كل أم

تهديد جديد يستهدف مستخدمي واتسآب على أندرويد.. احذروه

البيئة: نهدف لإدارة المحميات بأسلوب عالمى يحافظ على الموارد الطبيعية ويحقق التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ