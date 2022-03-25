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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تفويج أكثر من 200 ألف معتمر إلى الأراضي المقدسة

العمرة - ارشيفي
العمرة - ارشيفي

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، اليوم الجمعة، تفويج 200 الف و 409 معتمرين عراقيين الى الاراضي المقدسة. 
 
وأكدت الهيئة في بيان، لها، أنها "فوجت 200 ألف و 409 معتمرا عبر الشركات المعتمدة لديها عن طريق شركة الخطوط الجوية العراقية والنواقل الأخرى". 
 
وأشارت إلى "نقل 93 ألفا و 389 معتمرا عن طريق مطار بغداد و 31 ألفا و909 معتمرين من خلال مطار اربيل و50 ألفا و633 معتمرا بواسطة مطار النجف الاشرف، إضافة إلى 18 ألفا و383 معتمرا عن طريق مطار البصرة و 6 آلاف و95 معتمرا من خلال مطار السليمانية". 
 
وأهابت الهيئة بالمواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة خلال شهري (رمضان وشوال) المقبلين إلى "ضرورة التسجيل لدى الشركات المعتمدة من قبلها حصرا لضمان حصولهم على أفضل الخدمات والبرامج المكفولة لراحتهم

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