عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة الاحتباس الحراري.. البحر الأحمر تشارك في احتفال ساعة الأرض

اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

أعلنت محافظة البحر الأحمر ، المشاركة اليوم السبت في الحدث العالمي السنوي «ساعة الأرض» من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف ، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة اقتناع الدول الكبرى بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتلقى الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية .

ووجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمشاركة المحافظة في هذا الحدث العالمى بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية في عدد من المنشآت الحكومية والسياحية بالمحافظة، لدعم مشاركة مصر لدول العالم في هذا الحدث الحضاري الذي تشارك فيه معظم الدول على كوكب الأرض، حيث تهدف للتوعية بأضرار الغازات المنبعثة من استهلاك الكهرباء، والعمل على جمع العالم معا لمواجهة عوامل وآثار تغير المناخ، حيث أن تضامن الأفراد والجهات لمصلحة كوكبهم والتزام سلوكيات بيئية هو الهدف.

حيث تحتفل دول العالم في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام بـ«ساعة الأرض»، بإطفاء الاضاءة في أشهر المعالم السياحية في كل دولة من الساعة 8:30 مساء، ولمدة 60 دقيقة بهدف توحيد شعوب العالم للفت الانتباه عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ، وتم اختيار السبت الأخير من شهر مارس كل عام، لقربه من موعد الاعتدال الرّبيعي، أيّ تساوي الليل والنّهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي. 

البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر الكهرباء محافظة البحر الاحمر دول العالم استهلاك الكهرباء المشروعات الصناعية المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

حلم المونديال .. موعد لقاء الإياب بين مصر والسنغال والقنوات الناقلة

بعد زفاف شقيقته شام .. حقيقة القبض على ابن أصالة لحيازته مخدرات

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

ترشيحاتنا

كيروش : سندافع بـ 16 لاعبا أمام السنغال في مباراة العودة

كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح..عدد الركعات وحكم أدائها في المنزل

حصاد 30 يوم حرب.. الجيش الروسي يعدل استراتيجياته وقتلى بالآلاف| أرقام

الرى: الإنتهاء من تأهيل ٤٧٣٨ كم ترع وجاري تنفيذ ٤٠٩٥ كم

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26 مارس 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

البق والبعوض.. فيروس غامض في إفريقيا ينتقل للبشر

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

اﻟﻤﺰﻳﺪ