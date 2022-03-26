كنت عايز أسرقه.. اعترافات المتهم بقتل سائق توك توك بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) مُصابا بجروح متفرقة بالجسم وتوفـى عقب وصوله، وبسؤال (شقيقه) قرر بقيام (أحد الأشخاص) بالاتصال به هاتفياً وإخباره أن (شقيقه) ملقى على الأرض بجوار (مركبة التوك توك الخاصة به) بدائرة المركز، مُصاب بإصابات بالغة فتوجه للمكان وقاما بنقله للمستشفى ، وأضاف أن المجنى عليه يعمل على مركبة التوك توك ملكه.

وبالانتقال لمكان الواقعة تم العثور على مركبة التوك توك الخاص بالمجنى عليه بدائرة المركز وبه آثار دماء وبجواره (سلاح أبيض "سكين" - قطعة حجرية عليهما آثار دماء).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه وحال سيرهما بدائرة المركز ، قام بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته بجرح بالرقبة ولدى مقاومة المجنى عليه قام بالتعدى عليه بقطعة حجرية واستولى على (مبلغ مالى - قارئ كارت ميمورى) ولاذ بالهرب ، وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه- قارئ كارت الميمورى) وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.