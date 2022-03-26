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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| في الذكرى الأولى لرحيله.. كواليس مسلسل «سوق العصر» للمخرج هاني إسماعيل

المخرج هاني إسماعيل
المخرج هاني إسماعيل

تحل اليوم، السبت 26 مارس، الذكرى الأولى لوفاة المخرج هاني إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم من العام الماضي 2021. 

 

أبرز أعمال هاني إسماعيل 

بدأ هاني إسماعيل مشواره المهني بعدة سهرات تليفزيونية، لكن شهرته كمخرج جاءت مع مسلسل “الحساب” 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل “السيرة الهلالية” 2000، وحقق مسلسله “سوق العصر” 2001 نجاحًا كبيرًا عند عرضه لأول مرة.

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كواليس مسلسل سوق العصر لـ هاني إسماعيل 

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إنه قدم مع هاني إسماعيل، مسلسل "سوق العصر" الذي كان ملحمة ومباراة فنية يصعب تكرارها، مشيرًا إلى أن المخرج الراحل كان مبدعًا حقًا.

وأضاف أحمد عبد العزيز، أنه التقى بـ هاني إسماعيل منذ فترة طويلة في عمل صغير، وكان الأخير حريصًا على تكرار التجربة مرة أخرى، حتى التقيا مجددًا في مسلسل «سوق العصر»، مشيرًا إلى أنهما استغرقا وقتا طويلا لتصوير المسلسل -المكون من 42 حلقة- واستمر لعدة شهور، وكانت رحلة ممتعة ومبدعة.

وتابع «عبد العزيز» أن المخرج الراحل هاني إسماعيل، كان مبدعًا وله أسلوبه، ويعرف جيدًا كيف يوظف أدواته لإخراج أعماله الفنية، مؤكدًا أن الذي جمعهما ليس تعاون فني فحسب، ولكن عشرة طويلة كونت صداقة حقيقية، وأن آخر لقاء جمعهما كان منذ أيام قليلة، لم تتجاوز الأسبوع.

وأشار «عبد العزيز» إلى أنه التقى هاني إسماعيل، آخر مرة في مكتب أحد الأصدقاء، وجمعتهما وصلة حوار وتساؤلات بدأت بالترحاب، ثم الحديث عن أزمة كورونا التي أبعدت كثيرين عن بعضهم البعض.

وأوضح أنه كان عندما يراوده الشك في أحد المشاهد التي صورها، ويطلب من المخرج الراحل هاني إسماعيل إعادتها، كان يؤكد له جودة المشهد، لافتًا إلى أن «إسماعيل» كان بالفعل حريصًا على إتقان عمله وتصوير المشهد عدة مرات حتى يخرج به بأفضل شكل، إضافة إلى جمال شخصيته، وهدوء كواليس أعماله وابتعادها عن المشاكل.

وأكد أحمد عبد العزيز، أن المخرج هاني إسماعيل، كانت علاقته جيدة بالعاملين معه ولا يسمح بأي ألفاظ سواء في العمل نفسه أو كواليسه، لافتًا إلى أن العلاقة بين «إسماعيل» وأي فنان عمل معه كانت علاقة خاصة وليست علاقة عمل فقط. 

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