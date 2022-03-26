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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج السيرة الهلالية وسوق العصر..

خاص.. قصة معاناة المخرج هاني إسماعيل من التهميش والكلمات الأخيرة قبل وفاته

المخرج هاني إسماعيل
المخرج هاني إسماعيل

تحل اليوم السبت 26 مارس، الذكرى الأولى لوفاة المخرج هاني إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم من العام الماضي 2021. 

 

أبرز أعمال هاني إسماعيل 

بدأ هاني إسماعيل مشواره المهني بعدة سهرات تليفزيونية لكن شهرته كمخرج جاءت مع مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل (السيرة الهلالية) 2000، وحقق مسلسله (سوق العصر) 2001 نجاحًا كبيرًا عند عرضه لأول مرة.

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أخر كلمات هاني إسماعيل قبل وفاته

قال كمال أبو رية، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن وفاة هاني إسماعيل، كانت مفاجأة غير متوقعة له، لأنه كان يتحدث معه قبل أيام ويتمازحان، مشيرإ إلى أن المخرج الراحل، قال له في أخر كلماته: «ما بتردش ليه مش إحنا صحاب»، ليرد عليه «أبو رية»، قائلًا: «لا إحنا اخوات وعشرة عمر».

وتابع كمال أبو رية، أنه عمل معه عدد كبير من الأعمال حوالي 8، وأن معظم أعماله الهامة كان هو بطلًا لها، وأميزها «سوق العصر»، وأخرها «أوراق التوت»، مرورًا بمسلسل «حمزة وبناته الخمسة» و«الحساب» في البداية، وشارك في العمل الأخير مع الفنان صلاح السعدني وسماح أنور.

 

معاناة هاني إسماعيل مع التهميش

وأضاف «أبو رية» أن الراحل هاني إسماعيل، كان مخرجا مميزا، لكن قلة أعماله وتهميشه أثرت على مزاجه، وكذلك الحال لعدد كبير من أميز صناع العمل الفني، يعانون من التهميش ويجلسون في منازلهم، مستنكرًا ذلك وعدم وضوح السبب، على الرغم من أن هؤلاء صنعوا أعمالًا لا تزال تحصد نجاحات حتى الآن، بعكس أعمال أخرى يقتصر نجاحها على أول عام للعرض، ودليلًا على ذلك مسلسل «سوق العصر» الذي تم إنتاجه منذ 23 عامًا، ولا زال يعرض حتى الآن ويحصد النجاحات، وأعمال أخرى.

وأوضح كمال أبو رية، أنه تعرف على المخرج هاني إسماعيل، في وقت الشباب وكان يعمل في السعودية خلال هذه الفترة، ثم تكونت الصداقة بينهما، وتعاونا معًا في مسلسل «الحساب» ببداية التسعينيات، واستمرت الصداقة بينهما لما يقرب من 30 عامًا، وتوالت الأعمال.

وأشار «أبو رية» أن هاني إسماعيل، كان مميز في أعماله وكاميرته غير تقليدية وتتسم بالعمق، وتعبر لقطاته عن أحداث المشهد، ويوظفها جيدًا في كل مشهد، بما يتناسب مع الحالة وانفعالات الممثل وما تتطلبه الجملة الحوارية، وكان هذا واضحًا في مشاهد مسلسل «سوق العصر»، لاسيما المشاهد التي جمعت بينه وبين الفنان أحمد عبد العزيز. 

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