نهاية مأساوية.. قصة مقتل وداد حمدي بدلًا من يسرا

تحل اليوم، السبت 26 مارس، ذكرى وفاة الفنانة وداد حمدي، التى ولدت بمحافظة كفر الشيخ في 7 مارس 192، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1994، وقدمت كثيرا من الأعمال الفنية ولكن عاشت حياة صعبة، خاصة أن نهايتها كانت مأساوية، حيث قتلت على يد ريجيسير.

مسيرة وداد حمدي

تميزت وداد حمدي بأسلوبها الخاص في تجسيد أدوارها، فهي صاحبة حركاتها المميزة التي كانت تحرك فيها جسمها بشكل لافت للنظر وتألقت في العديد من الأعمال الفنية ووقفت أمام ألمع النجوم.

زيجات وداد حمدي

تزوجت وداد حمدي ثلاث مرات؛ الأولى من الموسيقار محمد الطوخي، والد الفنانة إيمان الطوخي، ولم تستمر معه طويلا لتتزوج من الموسيقار محمد الموجي، وكانت آخر زيجاتها من الفنان صلاح قابيل والتي لم تستمر أكثر من شهر واحد.





قصة مقتل وداد حمدي

رحلت وداد حمدي على يد الريجيسير غالي باسليوس، الذي توجه إليها مدعيًا أن هناك دورًا مناسبًا ينتظرها، فصعد القاتل إلى شقتها حيث تقيم بمفردها، وبعد أن استقبلته في الصالون استأذن للدخول إلى الحمام، فرجته أن ينتظر لحظة كي تتمكن من تجهيزه له.

قام القاتل بتتبع وداد حمدي في صمت وهو يرتدي قفاز اليدين ففهمت ما ينتوي فعله، وعرضت عليه أموالها مقابل أن يتركها دون أذى، ولكنه لم يذعن لرغبتها، وأطبق عليها وطعنها بالسكين في ظهرها وذبحها في رقبتها.

ولم يجد القاتل سوى مئات معدودة من الجنيهات ومجوهرات "فالصو" كانت تستخدمها في أعمالها الفنية، وأكدت تحقيقات النيابة أنهم وجدوا خصلة شعر من رأس القتيلة في يد المجرم أثناء مقاومتها له، وهو ما ساعد في القبض عليه بعد 48 ساعة فقط من العثور على جثتها، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد وفاتها بعامين.

مقتل وداد حمدي بدلًا من يسرا

وفي حوار للفنانة يسرا، قالت: “لقد قتلت وداد حمدي بدلا مني، حيث إن الريجيسير مر أولا على منزلي بالزمالك ولكن الطباخ الخاص بي أخبره أنني غير موجودة، ليذهب بعد ذلك إلى الفندق الذي كان يقيم فيه الفنان أحمد زكي، ولكن أمن الفندق منعوه من الصعود إليه ليذهب إلى منزل الفنانة وداد حمدي لأنه يعلم أنها تقيم بمفردها”.

