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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للتيسير على المواطنين.. الزراعة تصدر دليل خدمات الإدارة المركزية للتشجير والبيئة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد السادس من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد من خلال فيديو وإنفوجراف، الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للتشجير والبيئة التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

ووفقا للإنفوجراف، تقدم الإدارات التابعة للإدارة المركزية للتشجير، توفير عقل وعيون لنباتات الزينة، وتوفير بذور وشتلات جاهزة للزراعة، وتوفير أنواع جديدة من التوت الياباني والهندي، وتنفيذ أعمال التشجير على الطرق وبجوار الترع والمصارف، فضلا عن توفير شتلات وتقاوي جيدة وأصناف مستنبطة للحصول على إنتاجية عالية حسب كل منطقة زراعية، وبحيث تكون مقاومة للآفات الزراعية والأمراض.

كما تنتج الإدارة المخصب الحيوي EM والذي يساهم في: تقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية،  وتحسين خواص التربة الزراعية، ورفع الإنتاجية الزراعية للمحاصيل، وذلك بسعر رمزى مقارنة بالمخصبات الحيوية الأخرى، كذلك يوجد العديد من الاستخدامات الأخرى لهذا المخصب وبشكل خاص فى مجال الإنتاج السمكي والداجني والحيواني.

وللإدارة منافذ بيع، تقدم من خلالها منتجاتها وخدماتها، ومنها: منفذ بيع طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، منفذ بيع الدقى بجوار مستشفى الزراعيين، ومنافذ الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، ومنافذ مديريات الزراعة بالمحافظات، فضلا عن منافذ اتحاد المجالس الزراعية بالمحافظات.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا إصدارات متنوعة: "الزراعة في أسبوع"، والذي يلقى الضوء على انشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل أسبوع، و "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، وإصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الإصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الأرقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والإنجازات التي تحققت فيه، وذلك في إطار الخدمات الإعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.

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