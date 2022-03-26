سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة.. المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين بمنطقة المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، 4 أشخاص، لارتكابهم سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 17152 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4521 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين "أ.خ، و "ح.ح" و "م.أ " و" ي.ع، المتهمين من الأول حتى الثالث وآخر مجهول سرقوا المجنى عليه "م.أ"، بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام، واصطحبوه لوسيلة انتقالهم "توك توك" ثم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي الذي كان بحوزته آنذاك.

واشترك المتهم الرابع مع باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن أمدهم بالمعلومات اللازمة لارتكاب الواقعة بأن أعلمهم بمكان وزمان تواجد المجنى عليه فتمت الجريمة بناءاً على ذلك الإتفاق والتحريض وتلك المساعدة.

كما حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا ذخيرة «خرطوش» مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا سلاحين أبيض «مطواه، كتر» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.



وقال المجني عليه أمام النيابة العامة، أنه استلم مبلغ 200 ألف جنيه من الشركة محل عمله لإيداعه بالبنك، وحال سيره بالطريق العام مستقل دراجة آلية فوجئ بباقي المتهمين يصطدموا به بوسيلة انتقالهم «توك توك» فسقط أرضاً فاصطحبوه لوسيلة انتقالهم وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته حتى استولوا منه على المبلغ النقدي الذي كان بحوزته ثم تركوه بالطريق العام.