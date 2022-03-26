قافلة "البحوث الإسلامية" بالأقصر تواصل فعالياتها بلقاء طلاب وطالبات المعاهد والمدارس الفنية

واصلت قافلة مجمع البحوث الإسلامية التي وجهها الأمين العام د. نظير عيّاد إلى محافظة الأقصر لتنفيذ برنامج توعوي لواعظات الأزهر بمشاركة الوعاظ، برئاسة د. إلهام شاهين الأمين العام لشؤون الواعظات، ومشاركة د. أحمد همام مدير الإعلام الديني بالأمانة العامة للمجمع.



وشهدت لقاءات اليوم عقد ندوات توعية بمؤسسة الحرمين، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمركز الطود بالمحافظة، حيث كان في استقبال القافلة الشيخ محمد الرملي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وناقشت القافلة مجموعة من المفاهيم مع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية بعنوان: (أنت تستطيع)، لحفز همم الشباب على العمل والجد والاجتهاد والمشاركة في تنمية المجتمع.

ووجهت القافلة بعض الرسائل لهم، والتي منها: في استطاعتك الاستقامة على الطاعة، ومواجهة التحديات، وإعادة الثقة بنفسك، كما ناقش الوعاظ والواعظات مع الطلاب والطالبات في المدارس الفنية بالمحافظة حاجة المجتمع إلى القيم الأخلاقية وكيفية الاستعداد لشهر رمضان، كما استقبلوا أسئلة الجمهور وأجابوا عليها ومنها ما يتعلق بالعبادات والمعاملات وجانب من الأحوال الشخصية.