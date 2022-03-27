طبيب المنتخب الأولمبي يحصل على الدكتوراه في العظام

منحت كلية الطب في جامعة بني سويف، اليوم الأحد، أيمن زين نجم مزارع دينا والمقاولون العرب السابق وطبيب المنتخب الأولمبي، درجة الدكتوراة في تخصص العظام.

ونجح الدكتور أيمن زين خلال مشواره في الجمع بين ممارسة كرة القدم مع أندية مزارع دينا والمقاولون العرب والمنتخب الأولمبي والمنتخب العسكري، والعلم والدراسة بكلية الطب، حتى قرر اعتزال كرة القدم والعمل طبيبا في منتخبات الناشئين والمنتخب الأولمبي وعمل فترة بنادي الزمالك.

وحصد أيمن زين خلال مشواره كلاعب على الميدالية الذهبية لبطولة دورى الألعاب الأفريقية 1995 مع المنتخب الأولمبي، وكأس العالم مع المنتخب العسكري.

وتوج أيمن زين في عمله كطبيب مع المنتخب الأولمبي بلقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت في القاهرة، كما شارك مع المنتخب الأولمبي كطبيب للفريق تحت قيادة شوقي غريب في أولمبياد طوكيو 2020 التي أقيمت في العام الماضي.