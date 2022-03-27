انتشال 6 قتلى.. شاهد| انهيار صخري على عمال في سلطنة عمان

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن انتشال 6 جثث جراء انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض.

وكانت هيئة الدفاع المدني في السلطنة، أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أن "فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري".

وأضافت في بيان على حسابها بموقع "تويتر": "تم إنقاذ 5 أشخاص وانتشال 5 آخرين مفارقين للحياة، وأنه لا تزال عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مستمرة".

وعقب ذلك، أوضحت الهيئة أنه لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين، مشيرة إلى أنها انتشلت 6 أشخاص مفارقين للحياة حتى الآن، وتم إسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة.