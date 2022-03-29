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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دُفنَّ في مغارة.. انتهاء لغز اختفاء أم وبناتها الثلاث بلبنان

لغز المغارة
لغز المغارة

تحرك الرأي العام بلبنان الفترة الماضية بسبب اختفاء أم وبناتها الثلاثة في ظروف غامضة، وبعد البحث والتحريات من الجهات المسئولة، تم كشف اللغز الغامض حول اختفائهن.

كشف لغز اختفاء أم وبناتها الثلاثة 

انتهى لغز اختفاء أم وبناتها الثلاث بجريمة قتل مروعة هزت المجتمع البناني بعد أن انقطعت أخبارهن.

كانت الأم وبناتها الثلاث خرجن في 2 مارس الجاري من منزلهن في بلدة أنصار بجنوب لبنان، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للأنباء.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الأم وبناتها خرجن مع شخص آخر من البلدة ذاتها، اعترف بارتكاب جريمة القتل الجماعي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

لبنان اختفاء ام وبناتها الثلاثة ام وبناتها الثلاثة

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