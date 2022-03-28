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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 28- 3- 2022

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 28 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
 

سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البركة اليوم الإثنين نحو 24.09جنيه للشراء و 24.23جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الإثنين نحو 24.08جنيه للشراء و 24.33جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين عند 24.06جنيه للشراء 24.24جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدي اجريكول اليوم الإثنين نحو 24.06جنيه للشراء و 24.06جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك المشرق اليوم الإثنين نحو 24.06جنيه للشراء و 24.31جنيه للبيع.
 

ووصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( الأهلى،مصر،الشركة المصرفية العربية،الأهلى المتحد) اليوم الإثنين نحو 24.05جنيه للشراء و 24.29جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك (العقاري المصري العربي،قطر الوطني )اليوم الإثنين نحو 24.05جنيه للشراء و 24.26جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني اليوم الإثنين نحو 24.04جنيه للشراء و 24.25جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربي الافريقي الدولي اليوم الإثنين نحو 24.03جنيه للشراء و 24.28جنيه للبيع.
 

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الإمارات دبي الوطني، بلوم ، المصرف المتحد،فيصل الإسلامي ،CIB)اليوم الإثنين نحو 24.02جنيه للشراء و 24.27جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف العربي الدولي اليوم الإثنين نحو 24.02جنيه للشراء و 24.26جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك التعمير والإسكان اليوم الإثنين نحو 24.02جنيه للشراء و 24.31جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنوك (قناة السويس،أبوظبي الأول)اليوم الإثنين نحو 24.01جنيه للشراء و 24.27جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى  بنك HSBC اليوم الإثنين نحو 24.01جنيه للشراء و 24.25جنيه للبيع.

سعر الاسترليني فى بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية اليوم الإثنين نحو 23.99جنيه للشراء و 24.27جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الإثنين نحو 23.93جنيه للشراء و 24.33جنيه للبيع

ويقدم بنك البركة افضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني بقيمة 24.09جنيه للشراء.  

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