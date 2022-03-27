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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس النواب ينعى نقيب المحامين رجائي عطية: كان رمزًا شامخًا للقضاء الواقف

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي انتقل إلى رحاب ربه، وهو يؤدي واجبه في محراب العدل والإنصاف.

وجاء في نص برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إلى جموع محاميي مصر ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي انتقل إلى رحاب ربه، وهو يؤدى واجبه في محراب العدل والإنصاف".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد كان الراحل أحد القامات القانونية الذى يُعد رمزاً شامخاً للقضاء الواقف، وترك إرثاً قانونياً وأدبياً تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل، ورسم صورة ذهنية للوقار والاحترام، وتتلمذ على يديه، ونهل من قبس علمه نخبة من محامى مصر الذين يتقدمون الصفوف"، وأردف: لقد فقدت مصر برحيله أحد رجالاتها المفعمين بحبها والانتماء إليها.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: "رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا وذويه، وتلامذته، صبر المؤمنين".

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