التصديري للملابس: فيه مصانع هتتوقف في رمضان بسبب الاعتمادات المستندية.. تفاصيل

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس، إن تم دعوتها من اتحاد الصناعات لحضور اجتماع مع رؤساء الغرف، ورئيس غرفة المنسوجات، ورئيس غرفة الملابس، وممثل عن المجلس التصديري للمشروفات، منوهة أنهم يواجهوا مشكلة ضخمة للغاية ألا وهي أن الحاويات التي تم تصديرها قبل إصدار قرار فتح الاعتمادات المسندية، أدى إلى أن تجار الغزل الذين يقومون بتمويل مصانع النسيج المصرية، تعطلوا في الشحن، حيث يوجد أكثر من 100 حاوية غزول وأقمشة منتظرة في ميناء السخنة.

وأضافت ماري لويس في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التجار حاولوا فتح اعتمادات منذ أكثر من شهر تقريباً، ولكن المشكلة الأُخرى أنهم بيدفعوا دمغة على الحاويات وعلى الأرضية، وللشركات المتعاقدة معهم، معقبة: "ديه مشكلة ضخمة جداً".

وتابعت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن التاجر أو المصنع الصغير ليس له القدرة على الصبر، وانتظار حاوية كاملة بها حوالي 15 طن غزل، حيث أنه يحتاج إلى 3 أو 4 طن فقط، معقبة: "المصانع هتتوقف بسبب أزمة فتح الاعتمادات المستندية".

ونوهت ماري لويس: “تواصلت مع الأستاذ يحيى أبو الفتوح، وقالي اصبروا اسبوع لأننا بنمر بأزمة وحرب، والوضع صعب .. ومر على هذه المكالمة أكثر من 10 أيام حتى الآن .. وبالفعل التحويلات في البنوك الأهلية متعطلة أكثر من شهر، وبالتالي المصانع هتتوقف على بداية رمضان، لعدم وجود بها الغزول والأقمشة، وهتوقف العمالة”.