في رمضان.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون

يمكنك التخلص من وزنك الزائد في رمضان برجيم سهل وسريع يساعد على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بأسرع رجيم غذائى متوازن للثلاثة أسابيع الأولي في رمضان إليك خطته يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.

الأسبوع الأول



وجبة الإفطار

شريحة من فيليه الدجاج + طبق من سوتيه الكوسة

أو



قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز

أو

2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه +طبق شوربة بدون دسم

أو

فيليه سمك مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة

أو

3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

وجبة السحور

كوب زبادي +ملعقة عسل

الأسبوع الثاني

بعد الافطار

2 ثمرة من الفاكهة





السحور

شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة

أو

كوب زبادى +قطعة جبن قريش +1 توست سن



بيضة مسلوقة + توست سن +3 ملاعق فول

أو

أو شريحتان جبن قريش + 1 توست سن

أو

طبق من بيض المخفوق +1 توست سن

الأسبوع الثالث

الإفطار





اختارى من الآتي: سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراء

أو

شوربة لحم بدون دسم + 3 ملاعق أرز + خضار سوتيه بأى كمية

أوربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء

أو شريحتان من الكبدة المشوية + 3 ملاعق مكرونة



السحور

3 ملاعق فول بالليمون +رغيف سن



بين الوجبات يمكنك تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل بذر الكتان وبذور الكمون وبذور القرفة