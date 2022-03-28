نجم السنغال السابق يحذر منتخب مصر: وعدنا الجماهير بتسجيل هدفين والصعود للمونديال

تحدث فيرديناند كولي نجم السنغال السابق عن مواجهتي مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، بعد أن انتهت موقعة الذهاب بفوز الفراعنة بهدف نظيف، فيما تقام مباراة الإياب مساء الثلاثاء المقبل.

وقال كولي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كورة كل يوم": "كنت أتوقع هذه البداية لمصر في استاد القاهرة، لقد لعبوا بكثافة هجومية ولديهم المهارات اللازمة لذلك".

وأضاف: "لسوء حظنا استقبلنا هدفًا مبكرًا في المباراة، وهذا ليس شيئا جيدًا للسنغال، وكان أمرًا صعبًا جدًا أن تتقدم مصر في النتيجة، المنتخب المصري لعب بشكل جيد جدًا".

وتابع: "المباراة الأولى لصالح مصر وهذا شيء منطقي جدًا، ونحن وعدنا جماهيرنا أن نستعيد الزمام في مباراة العودة ونسجل هدفين ونمنع مصر من تسجيل هدف، مباراة ستكون صعبة لأن مصر لديها منظومة دفاعية قوية جدًا، وأتمنى أن نحقق المكسب في اللقاء".

وأتم: "كنا نتوقع أن نتعادل وبالتأكيد تقدم مصر بهدف مقابل لا شيء كان صعبًا، منتخب مصر سيلعب بقوة ومن الصعب جدًا التسجيل في مرمى مصر".

واستطرد: "أعتقد أن السنغال سوف تسيطر على لقاء الإياب، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بالذكاء وأن يكونوا فعالين بشكل جيد على المرمى، خاصة في الجزء الأخير من الملعب".

واختتم: "غير مسموح لنا أمام مصر بإهدار الفرص، الجماهير ستصنع الفارق في مباراة الإياب أمام الفراعنة".