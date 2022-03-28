عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم السنغال السابق يحذر منتخب مصر: وعدنا الجماهير بتسجيل هدفين والصعود للمونديال

محمد صلاح من مباراة
محمد صلاح من مباراة صر والسنغال

تحدث فيرديناند كولي نجم السنغال السابق عن مواجهتي مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، بعد أن انتهت موقعة الذهاب بفوز الفراعنة بهدف نظيف، فيما تقام مباراة الإياب مساء الثلاثاء المقبل.

وقال كولي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "كورة كل يوم": "كنت أتوقع هذه البداية لمصر في استاد القاهرة، لقد لعبوا بكثافة هجومية ولديهم المهارات اللازمة لذلك".

وأضاف: "لسوء حظنا استقبلنا هدفًا مبكرًا في المباراة، وهذا ليس شيئا جيدًا للسنغال، وكان أمرًا صعبًا جدًا أن تتقدم مصر في النتيجة، المنتخب المصري لعب بشكل جيد جدًا".

وتابع: "المباراة الأولى لصالح مصر وهذا شيء منطقي جدًا، ونحن وعدنا جماهيرنا أن نستعيد الزمام في مباراة العودة ونسجل هدفين ونمنع مصر من تسجيل هدف، مباراة ستكون صعبة لأن مصر لديها منظومة دفاعية قوية جدًا، وأتمنى أن نحقق المكسب في اللقاء".

وأتم: "كنا نتوقع أن نتعادل وبالتأكيد تقدم مصر بهدف مقابل لا شيء كان صعبًا، منتخب مصر سيلعب بقوة ومن الصعب جدًا التسجيل في مرمى مصر".

واستطرد: "أعتقد أن السنغال سوف تسيطر على لقاء الإياب، وعلى اللاعبين أن يتحلوا بالذكاء وأن يكونوا فعالين بشكل جيد على المرمى، خاصة في الجزء الأخير من الملعب".

واختتم: "غير مسموح لنا أمام مصر بإهدار الفرص، الجماهير ستصنع الفارق في مباراة الإياب أمام الفراعنة".

فيرديناند كولي السنغال مصر كأس العالم قطر 2022 المنتخب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

عمرو أديب: القبض على المتهمين بحرق الطالب مصطفى سراج

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

بعد زيادة الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 28-3-2022

فضل صلاة الفجر في آخر شعبان .. 21 جائزة ربانية اغتنمها

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

خلال زيارته لدولة عربية.. ديفيد بيكهام يدعم الفتيات الأفغانيات بهذه الطريقة

ياسر عبد الرؤوف: مصطفى غربال حكم جيد ومباراة مصر والسنغال أهم اختبار له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ