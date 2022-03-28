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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد النني يطالب كيروش بتغيير طريقة اللعب أمام السنغال

محمد النني
محمد النني

طالب ناصر النني، والد محمد النني، نجم منتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، بضرورة تغيير طريقة اللعب أمام السنغال.

وقال والد النني في برنامجه «البريمو»، المذاع على قناة «ten»: «طالبت محمد النني قبل السفر ببذل اقصى جهد لهم أمام السنغال والعودة بتذكرة التأهل لكأس العالم 2022، وتحدثت مع محمد صلاح بشأن ضرورة إسعاد الجماهير المصرية».

وأضاف: «كيروش سيلعب بثلاثة مدافعين أمام السنغال، وحمدي فتحي نجح في إيقاف خطورة نجوم السنغال».

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب السنغالي عند السابعة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة في إياب المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي ستقام في قطر خلال العام الجاري.

ويترقب مسؤولو السفارة المصرية في السنغال وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مطار داكار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطارت بعثة منتخبنا الوطني «الأحد» في طريقها إلى السنغال على متن طائرة خاصة ضمت اللاعبين وكافة الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للمنتخب.

ناصر النني محمد النني منتخب مصر كارلوس كيروش السنغال كأس العالم 2022 محمد صلاح حمدي فتحي

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