خبرx ترند ... وفاة والد الإعلامية مني عراقي.. مصطفى درويش يسخر من شيرين رضا بعد إنكارها معرفته

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وفاة والد الاعلامية مني عراقي

أعلنت الإعلامية منى عراقي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة والدها .

ونشرت منى، صورة تجمعها بوالدها من أحدي المستشفيات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة : إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور عبد المنعم، والد الدكتورة منى ونهى، وأحمد عراقي.. وستقام صلاة الجنازة في مسجد السلام في مدينة نصر على صلاة الظهر.

معلش بقى السن.. مصطفى درويش يرد على شيرين رضا بعد إنكارها معرفته

رد الفنان مصطفى درويش علي تصريحات الفنانة شيرين رضا، التي أدلت بها في برنامج حبر سري الذي يذاع على شاشة القاهرة والناس.

حيث قالت شيرين رضا ردا على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم حول رأيها في انسحاب مصطفى درويش من فيلم الملحد : انا ماعرفش الممثل ده بصراحة.

اللهم جبرا يليق بموهبتي.. رانيا محمود ياسين تروج لمسلسلها الجديد انحراف

روجت الفنانة رانيا محمود ياسين لمسلسلها الجديد “انحراف” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

و نشرت رانيا محمود ياسين، صورة جديدة و علقت قائلة :اللهم جبرا يليق بموهبتي ، اللهم جبرا يتعجب له أهل السموات و الأرض آمين".

بفيديو من الكواليس.. فيفى عبده تروج لـ مسلسلها الجديد «شغل عالي»

روجت الفنانة فيفى عبده ، لـ مسلسل شغل عالي ، ونشرت فيديو من كواليس المسلسل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت فيفى عبده “من مسلسل #شغل_عالي في #رمضان2022 ان شاء الله ”.