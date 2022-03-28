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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو من الكواليس.. فيفى عبده تروج لـ مسلسلها الجديد «شغل عالي»

صدى البلد

روجت الفنانة فيفى عبده ، لـ مسلسل شغل عالي ، ونشرت فيديو من كواليس المسلسل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت فيفى عبده  “من  مسلسل #شغل_عالي في #رمضان2022 ان شاء الله ”.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل شغل عالي والذي من المقرر أن تخوض به الفنانة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده الماراثون الرمضاني القادم، دويتو جديدا يجمع بين البطلتين.

و كانت قد  أن هنأت الفنانة فيفى عبده، الأمهات بـ بمناسبة عيد الأم، ونشرت  فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وعلقت فيفى عبده قائلة “ كل سنة و كل الامهات بخير يا رب ،  ربنا يحفظ كل الأمهات لاولادهم و يرحم كل من رحلوا عنا و يصبر اولادهم يا رب ”.

 

 

يذكر أنه جاء في إعلان الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، إعلان إحدى منتجعات مدينة أبو ظبي، مقابلة فيفي عبده لمدة ساعتين مقابل أسعار معينة تتفاوت حسب الفئة المختارة وفرق الأموال.

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