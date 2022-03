فيلم CODA يحصد جائزة الأوسكار لعام 2022

3/28/2022 5:45:50 AM

حصد فيلم CODA على جائزة الأوسكار كأفضل عمل سينمائي خلال العام الماضي، بعد منافسة قوية مع فيلم نتفليكس الشهير The Power of the Dog الذي حصدت جين كامبيون جائزة أفضل مخرجة عنه.

ترشح فيلم CODA لنيل ثلاث جوائز بحفل الأوسكار هذا العام وهم أفضل فيلم، وأفضل ممثل لبطله تروي كوتسور، وأفضل سكريبت معدل، ونالهم جميعا بعدما حاز إعجاب الكثيرين وحاز على العديد من الإشادات النقدية والجماهيرية خلال الفترة الماضية.

وحاز مؤخرا على جائزتي البافتا لبطله وكاتبة السيناريو سيان هيدر، فيما نال جائزة أفضل أداء جماعي في عمل سينمائي في حفل الساج، وغيرها من جوائز هذا العام.

مؤلفة ومخرجة فيلم CODA سيان هيدر استطاعت بإمكانيات بسيطة أن تقدم دراما اجتماعية مليئة بالتفاصيل والمشاعر والعلاقات الاجتماعية البسيطة في مظهرها ولكن معقدة في معناها.

تدور أحداث فيلم CODA حول المراهقة روبي روسي، التي اختارها القدر لتكون الوحيدة القادرة على الحديث والسمع في أسرة من الصم والبكم تتكون من والدها ووالدتها وشقيقها الأكبر.

فيلم CODA بقيمه، وبأبطاله من الصم والبكم الذي كانوا قادرين على التعبير بلغتهم الخاصة أبلغ بكثير من كلمات المؤلفين والكتاب، أصبح حالة فنية مغايرة في عصر سيطرت فيه الصورة والجرافيك والأكشن على إيرادات السينما.