عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم CODA يحصد جائزة الأوسكار لعام 2022

أبطال الفيلم على
أبطال الفيلم على السجادة الحمراء

حصد فيلم CODA على جائزة الأوسكار كأفضل عمل سينمائي خلال العام الماضي، بعد منافسة قوية مع فيلم نتفليكس الشهير The Power of the Dog  الذي حصدت جين كامبيون جائزة أفضل مخرجة عنه. 

ترشح فيلم CODA لنيل ثلاث جوائز بحفل الأوسكار هذا العام وهم أفضل فيلم، وأفضل ممثل لبطله تروي كوتسور، وأفضل سكريبت معدل، ونالهم جميعا بعدما حاز إعجاب الكثيرين وحاز على العديد من الإشادات النقدية والجماهيرية خلال الفترة الماضية.
وحاز مؤخرا على جائزتي البافتا لبطله وكاتبة السيناريو سيان هيدر، فيما نال جائزة أفضل أداء جماعي في عمل سينمائي في حفل الساج، وغيرها من جوائز هذا العام. 

مؤلفة ومخرجة فيلم CODA سيان هيدر استطاعت بإمكانيات بسيطة أن تقدم دراما اجتماعية مليئة بالتفاصيل والمشاعر والعلاقات الاجتماعية البسيطة في مظهرها ولكن معقدة في معناها. 

تدور أحداث فيلم CODA حول المراهقة روبي روسي، التي اختارها القدر لتكون الوحيدة القادرة على الحديث والسمع في أسرة من الصم والبكم تتكون من والدها ووالدتها وشقيقها الأكبر. 

txt

CODA أفضل فيلم.. ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2022

txt

رغم ضرب زميله.. ويل سميث يحصد جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن King Richard

فيلم CODA بقيمه، وبأبطاله من الصم والبكم الذي كانوا قادرين على التعبير بلغتهم الخاصة أبلغ بكثير من كلمات المؤلفين والكتاب، أصبح حالة فنية مغايرة في عصر سيطرت فيه الصورة والجرافيك والأكشن على إيرادات السينما. 

CODA الأوسكار جوائز الأوسكار أفضل فيلم Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

عمرو أديب: القبض على المتهمين بحرق الطالب مصطفى سراج

ترشيحاتنا

الصين تسجل رقم قياسي جديد في إصابات كورونا

كومباوند كامل الخدمات.. 14 معلومة عن مساكن الخيالة الجديدة لأهالي العشوائيات

بعد وفاة رجائي عطية.. موعد إجراء الانتخابات على منصب نقيب المحامين| فيديو

دعاء الصباح في آخر شعبان من 21 كلمة.. أوصى النبي بترديده 4 مرات

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 28- 3- 2022

البيت الأبيض يكشف مصير بايدن عقب ثبوت إصابة نائبة المتحدثة بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ