رغم ضرب زميله.. ويل سميث يحصد جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن King Richard

نال الممثل الأمريكي ويل سميث جائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل عن بطولة فيلم King Richard الذي قدم فيه دور ريتشارد والد فينوس وسيرينا ويليامز نجمتا رياضة التنس.

لم يتمكن ويل سميث من حصد جائزتي الأوسكار من قبل بعدما ترشح لها عن فيلم The Pursuit of Happyness عام 2006، و Ali عام 2001.

جاء ذلك بعدما صعد الممثل الأمريكي ويل سميث، على مسرح الأوسكار ووجه لكمة على الوجه لزميله كريس روك كرد فعل على نكتة ساخرة قالها حول زوجته جادا سميث أثناء تقديم إحدى الفقرات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور لواقعة لكم ويل سميث لزميله على مسرح الأوسكار قبل لحظات من إعلان جائزة أفضل ممثل.

حصد الفيلم الياباني Drive My Car جائزة الأوسكار كأفضل عمل ناطق بلغة أجنبية بعد تفوقه في العديد من قوائم الجوائز خلال الموسم الحالي.

ونال فيلم Encanto جائزة الأوسكار لأفضل عمل رسوم متحركة، وهي إحدى التكريمات المتوقعة هذا العام، بعد تفوقه في موسم الجوائز.

وقدمت أغنية فيلم Encanto في عرض حي أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار المذاع حاليا على الهواء مباشرة.

وقدمت بيونسيه أداءا قويا لأغنيتها Be Alive في حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل، من ملاعب كومبتون للتنس، وهو أول عرض حل لها منذ عامين.

ترشحت أغنية Be Alive لجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز الذي كان له دورا كبيرا في مسيرتهما الرياضية.