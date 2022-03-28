CODA أفضل فيلم.. ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2022

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94، وشهد الحدث عودة نجوم هوليوود إلى السجادة الحمراء مرة أخرى بعد اقتصار حفل العام الماضي على حضور قليل وفقرات مسجلة.

أذيع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وتوافد على السجادة الحمراء العديد من نجوم هوليوود في ساعات مبكرة عقب افتتاح السجادة الحمراء مباشرة، وتألقت النجمات في فساتين نالت إعجاب الجميع.

وحصدت الممثلة أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيما أصبح تروي كوتسور أول ممثل أصم ينل جائزة أفضل ممثل مساعد ودخل التاريخ بهذا التصنيف.

حصد فيلم Dune العديد من الجوائز التقنية من بينها أفضل صوت وموسيقى تصويرية، ونال فيلم Encanto جائزة أفضل عمل رسوم متحركة.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2022.

أفضل فيلم

Coda

أفضل ممثل

ويل سميث

أفضل ممثلة

جيسيكا تشاستين

أفضل ممثل مساعد

تروي كوتسور

أفضل ممثلة مساعدة

أريانا ديبوز

أفضل مخرج

جين كامبيون

أفضل فيلم رسوم متحركة

Encanto

أفضل تصميم أزياء

Cruella

أفضل موسيقى

Dune

أفضل أغنية أصلية

No Time to Dieمن فيلم جيمس بوند

أفضل سيناريو أصلي

Belfast

أفضل سيناريو مقتبس

CODA

أفضل تصوير سينمائي

Dune

أفضل فيلم وثائقي

Summer of Soul

أفضل وثائقي قصير

The Queen of Basketball

أفضل مونتاج

Dune

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

Drive My Car

أفضل ماكياج وتصفيف شعر

The Eyes of Tammy Faye

أفضل مؤثرات بصرية

Dune

أفضل تصميم إنتاج

Dune

أفضل صوت

Dune

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

The Long Goodbye