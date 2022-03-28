CODA أفضل فيلم.. ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2022

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94، وشهد الحدث عودة نجوم هوليوود إلى السجادة الحمراء مرة أخرى بعد اقتصار حفل العام الماضي على حضور قليل وفقرات مسجلة.
أذيع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم.
وتوافد على السجادة الحمراء العديد من نجوم هوليوود في ساعات مبكرة عقب افتتاح السجادة الحمراء مباشرة، وتألقت النجمات في فساتين نالت إعجاب الجميع.
وحصدت الممثلة أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيما أصبح تروي كوتسور أول ممثل أصم ينل جائزة أفضل ممثل مساعد ودخل التاريخ بهذا التصنيف.
حصد فيلم Dune العديد من الجوائز التقنية من بينها أفضل صوت وموسيقى تصويرية، ونال فيلم Encanto جائزة أفضل عمل رسوم متحركة.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2022.
أفضل فيلم
Coda
أفضل ممثل
ويل سميث
أفضل ممثلة
جيسيكا تشاستين
أفضل ممثل مساعد
تروي كوتسور
أفضل ممثلة مساعدة
أريانا ديبوز
أفضل مخرج
جين كامبيون
أفضل فيلم رسوم متحركة
Encanto
أفضل تصميم أزياء
Cruella
أفضل موسيقى
Dune
أفضل أغنية أصلية
No Time to Dieمن فيلم جيمس بوند
أفضل سيناريو أصلي
Belfast
أفضل سيناريو مقتبس
CODA
أفضل تصوير سينمائي
Dune
أفضل فيلم وثائقي
Summer of Soul
أفضل وثائقي قصير
The Queen of Basketball
أفضل مونتاج
Dune
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
Drive My Car
أفضل ماكياج وتصفيف شعر
The Eyes of Tammy Faye
أفضل مؤثرات بصرية
Dune
أفضل تصميم إنتاج
Dune
أفضل صوت
Dune
أفضل فيلم لايف أكشن قصير
The Long Goodbye