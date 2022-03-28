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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

CODA أفضل فيلم.. ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2022

جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94، وشهد الحدث عودة نجوم هوليوود إلى السجادة الحمراء مرة أخرى بعد اقتصار حفل العام الماضي على حضور قليل وفقرات مسجلة. 

أذيع حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية محليا، وسيتم بثه عبر الإنترنت ليشاهده الجمهور في أكثر من 200 دولة حول العالم.

وتوافد على السجادة الحمراء العديد من نجوم هوليوود في ساعات مبكرة عقب افتتاح السجادة الحمراء مباشرة، وتألقت النجمات في فساتين نالت إعجاب الجميع. 

وحصدت الممثلة أريانا ديبوز جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيما أصبح تروي كوتسور أول ممثل أصم ينل جائزة أفضل ممثل مساعد ودخل التاريخ بهذا التصنيف. 

حصد فيلم Dune  العديد من الجوائز التقنية من بينها أفضل صوت وموسيقى تصويرية، ونال فيلم Encanto  جائزة أفضل عمل رسوم متحركة.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار لعام 2022. 

 

أفضل فيلم 

Coda

 

أفضل ممثل

  ويل سميث 

أفضل ممثلة 

جيسيكا تشاستين 

 

أفضل ممثل مساعد 

تروي كوتسور

 

أفضل ممثلة مساعدة 

أريانا ديبوز

 

أفضل مخرج 

جين كامبيون 

 

أفضل فيلم رسوم متحركة

 Encanto

 

أفضل تصميم أزياء 

Cruella

 

أفضل موسيقى 

Dune

 

أفضل أغنية أصلية 

  No Time to Dieمن فيلم جيمس بوند 

أفضل سيناريو أصلي 

Belfast 

 

أفضل سيناريو مقتبس 

CODA

 

أفضل تصوير سينمائي

Dune

 

أفضل فيلم وثائقي 

Summer of Soul

 

أفضل وثائقي قصير 

The Queen of Basketball

 

أفضل مونتاج 

Dune

 

أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية 

Drive My Car 

 

أفضل ماكياج وتصفيف شعر 

The Eyes of Tammy Faye

 

أفضل مؤثرات بصرية 

Dune

 

أفضل تصميم إنتاج 

Dune

 

أفضل صوت 

Dune

 

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

The Long Goodbye

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