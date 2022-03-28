الصحف الإماراتية.. مصر تخفف إجراءات كورونا خلال رمضان.. العراق يؤمن حدوده مع سوريا.. وأوكرانيا ترغب في السلام

الصحف الإماراتية:

*مصر تخفف إجراءات كورونا خلال شهر رمضان

*تطورات جديدة في اليمن

*أوكرانيا تؤكد على رغبتها في السلام



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بالإفراج عن 540 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومن مصر، قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر أن يبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد وصول تطعيم المواطنين إلى نسبة 70%، ومن المتوقع الوصول إلى تلك النسبة بنهاية شهر يونيو المقبل، موضحا أن تطعيم 70% من المواطنين يعني الوصول إلى «مناعة القطيع» وبالتالي يمكن وقتها تخفيف الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن اللقاحات تعمل على الحد من تفشي الفيروس ومواجهة متحورات فيروس كورونا التي تظهر من وقت إلى آخر.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: «متحورات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا أعراضها خفيفة جدا، عكس باقي المتحورات خاصة التي ظهرت في بداية الجائحة والموجات الأولى والثانية والثالثة، والفيروس في الوقت الحالي في مرحلة (التعايش)، والحقيقة العلمية المؤكدة أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا جدا مقارنة ببداية الجائحة».

وأضاف الدكتور حسام حسني، أنه من المقرر إعادة تصنيف الجائحة لمرض عادي، خلال الشهور القليلة المقبلة، ولكن بعدة شروط وفقا لما تقره منظمة الصحة العالمية من تطعيم المواطنين على مستوى العالم بنسبة معينة، وتراجع عدد الوفيات داخل مستشفيات العزل الصحي، لافتا إلى أن الوضع الوبائي في مصر لا يستدعي القلق، وهو ما يفسر بعض القرارات المعلنة ويجري تطبيقها خلال شهر رمضان الكريم، من إقامة صلاة التروايح وموائد الرحمن.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن وزارة الصحة والسكان، قامت بتدشين حملة «طرق الأبواب» في بعض المحافظات لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات، ومحاولة فهم عزوف البعض عن التطعيم، وإدخال بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتسهيل مهمة الحصول على اللقاح، وأسهمت هذه الحملة في زيادة معدلات التطعيمات.

ومن الأردن، قرر الأردن إقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقاً لطاقتها الاستيعابية دون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة، والسماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية " بترا"، أن ذلك جاء في أمر دفاع أصدره رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة ، مشيرة إلى أن أمر الدفاع تضمن أيضا استخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها، والسماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة، إلى جانب عمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.

وفي العراق، أنهى العراق بناء حاجز خرساني عند حدوده الغربية مع سوريا، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال مصدر عسكري عراقي، إن قيادة العمليات المشتركة، نصبت حاجزاً خرسانياً بمحافظة نينوى على الحدود مع سوريا، بجبل سنجارغربي العراق، الذي تربطه مع سوريا حدود يناهز طولها 610 كيلومترات.

وأضاف أن الهدف قطع الطريق أمام تسلل عناصر من تنظيم داعش، موضحاً أنه تمّ نشر قوات أمنية خلف هذا الساتر، الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ونصف المتر، ويمتدّ عشرة كيلومترات.

كما وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ما تشهده البلاد من أزمة سياسية، بشأن تشكيل الحكومة بـ«المرحلة الخطيرة»، داعياً خلال خطاب بمؤتمر يحتفي بذكرى مرور عام على تشريع قانون حماية الناجيات الإيزيديات، إلى احترام التوقيتات الدستورية وتغليب منطق الدولة.

ومن اليمن، أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن معركة عنيفة اندلعت في جبهة حرض، وانتهت بهزيمة الميليشيا الحوثية.

وأضاف أن طيران التحالف، استهدف تعزيزات معادية جنوب شرقي مديرية حرض. من جهته، أكد الناطق الرسمي للجيش اليمني، عبده مجلي، أن قوات الجيش اليمني، وبإسناد من طيران التحالف، واصلت المعارك الدفاعية والهجومية، وتحقيق التقدمات على الأرض في جبهتي عبس، وحرض، بمحافظة حجة، والسيطرة على الطرق والهيئات الحاكمة.

ودوليا، أكد مكتب رئيس وزراء إسرائيل اليوم الاثنين، إصابة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المكتب في بيان إن رئيس الوزراء يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل العمل أثناء عزل نفسه في المنزل.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أفادت وكالة الأنباء المغربية «ماب»، بمصرع مهاجرين اثنين بعد غرق قارب وتوقيف أكثر من 200 آخرين في جنوبي البلاد، بينما كانوا يستعدون للتوجه إلى أرخبيل جزر الكناري الإسباني.

ومن اليمن، شهدت جبهة جنوبي محافظة مأرب مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي التي تقهقرت عن مواقعها. وطبقاً لمصادر عسكرية وقبلية فإن المواجهات اندلعت، أمس، بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي، وتبادل الطرفان القصف المدفعي على الطريق الرابط بين مديرية العبدية التابعة لمحافظة مأرب ومديرية عين التابعة لمحافظة شبوة.

ودوليا،

يلتقي وفدان روسي وأوكراني اعتباراً من اليوم الاثنين في تركيا في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، وفق ما أعلن أحد المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا أمس الأحد.



كذلك، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي أن جولة تفاوض جديدة ستعقد، لكنه أشار إلى يومي الثلاثاء والأربعاء.

ومن صحيفة الاتحاد، شنت روسيا غارات جوية استهدفت العديد من المدن الأوكرانية ليل الأحد، وفقاً لوسائل إعلام أوكرانية.